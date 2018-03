Philippe Geubels in het derde seizoen van 'Crimi Clowns' DBJ

Vanavond zendt Q2 het derde seizoen van 'Crimi Clowns' uit, de gewelddadige maar humoristische reeks van Luc Wuyns. Ook Philippe Geubels is in het derde seizoen te zien.

De derde reeks van 'Crimi Clowns' is sinds vorig jaar al te bekijken op het On Demand aanbod van Telenet, maar vanavond start Q2 met het uitzenden van dubbelafleveringen. Het verhaal speelt zich af na de roofmoord in een villa waarbij alle sporen naar de bende van Ronny Tersago (Luk Wyns) leiden.

De meeste acteurs uit de eerste twee seizoenen, zoals Manou Kersting en Chris Willemsen, doen opnieuw mee. Daarnaast zijn er in dit seizoen heel wat bekende gezichten in gastrollen. Philippe Geubels en Ivan Pecnik spelen zichzelf, Ben Segers wordt pastoor, Chris Van Espen pizzakoerier en Bruno Vanden Broecke directeur van de Arenbergschouwburg. Ook Eline De Munck en Axel Daeseleire duiken opnieuw op.

Voor Philippe Geubels is het niet de eerste keer dat hij zijn gezicht laat zien in Crimi Clowns, ook in de tweede film 'Crimi Clowns 2.0: Uitschot' uit 2016 maakte hij zijn opwachting.

Crimi Clowns is vanavond te zien op Q2 om 22u25.