Philippe Geubels gaat zichzelf spelen in 'Geub'? Ook deze celebs deden dat in een fictiereeks

19 mei 2018

10u00 0 TV Nu al iets om naar uit te kijken: de fictiereeks 'Geub' (voorlopige werktitel) die komiek Philippe Geubels en zijn collega-jurylid uit 'De Slimste Mens', Jeroom, momenteel in elkaar aan het flansen zijn. Philippe zal daarin min of meer zichzelf spelen. Iets wat andere celebs hem (soms) met succes voordeden.

'Seinfeld'

Een komediereeks van en met komiek Jerry Seinfeld, waarin hij min of meer zichzelf speelt. De reeks liep van 1989 tot 1998. Seinfeld en zijn medeschrijver, comedian Larry David, gebruikten zaken die ze in het echte leven hadden meegemaakt om het scenario van de serie te schrijven. Uiteraard werden die hier en daar wat uitvergroot. Het resultaat? Een van de meest bekroonde comedyreeksen aller tijden.

'Urbain'

Urbanus vertolkt de rol van Urbain, een succesvolle Vlaamse komiek met een nogal chaotisch gezinsleven. Elke dag moet Urbain slag leveren met een vrouw die zijn flauwe grappen steeds vaker beu raakt, zijn puberale zoon Maurice en zijn lastige moeder. Gelukkig zijn er nog zijn brave dochtertje Lieselotje, de knappe chauffeur Kiki (Sofie Van Moll) en manager Didier (Michael Pas) om hem uit de nood te helpen. Of extra in nesten. De reeks liep in 2005 op één.

'Episodes'

'Episodes' was een Brits-Amerikaanse reeks over een Engels schrijverskoppel dat na enig succes in Engeland het aanbod krijgt om een Hollywoodreeks te maken. Ze aanvaarden het aanbod, maar krijgen daar al snel spijt van als blijkt dat Matt Leblanc (die uit 'Friends') de hoofdrol zal spelen. Vooral omdat Matt een nogal zelfingenomen en manipulatief rotzakje blijkt te zijn. Dat Leblanc zo de draak met zichzelf durfde te steken was het geheim van het succes van deze reeks. 'Episodes' kende vijf seizoenen en was ook bij ons te zien op Canvas.

'Hallo K3'

Jawel, ook de K3'tjes mochten een tijdlang een variant van zichzelf spelen in 'Hallo K3', een reeks die bij ons op vtmKzoom wordt (her)uitgezonden. In deze reeks wonen de meiden in hetzelfde appartementsgebouw, samen met hun buren Marcel (Jacques Vermeire), Bas (Winston Post) en café-uitbaatster Rosie (Metta Gramberg). De komische reeks kende veel succes bij het kleine grut. In die mate dat Studio 100 nu ook een soortgelijke reeks plant met de nieuwe bezetting. Hanne, Marthe en Klaasje beginnen deze zomer aan de opnamen van 'K3 Roller Disco'. Die serie zou in het najaar al worden uitgezonden.

'The Trip'

Komiek Steve Coogan speelt een cynische en depressieve versie van zichzelf in een reeks waarin hij samen met zijn vriend Rob in opdracht van een krant een roadtrip maakt door Engeland. De reeks kende over het Kanaal zoveel succes dat er nog twee extra seizoenen kwamen.

'Louie'

In 'Louie' speelt Louis C.K. een alleenstaande vader en stand-upcomedian. Iets wat hij zelf ook is. De reeks is gebaseerd op dezelfde autobiografische elementen die de komiek ook gebruikt in zijn zaalshows. De reeks kende wereldwijd succes en wordt bij ons uitgezonden op de digitale zender Comedy Central. Louis C.K. kwam onlangs wel in opspraak nadat ook hij zich schuldig zou gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag op de set van deze sitcom.

'Don't Trust the B---- in Apartment 23'

In deze sitcom speelt 'Dawson's Creek'-acteur James Van Der Beek een neurotische en chagrijnige versie van zichzelf. In de reeks is hij de beste vriend van hoofdpersonage Chloe. De serie kende niet echt veel succes en werd afgevoerd na het tweede seizoen.

'Curb Your Enthousiasme'

Wat Jerry Seinfeld deed in 'Seinfeld', deed zijn kompaan Larry David in 'Curb Your Enthousiasm': zichzelf spelen. Met evenveel succes. Deze serie, die oorspronkelijk werd uitgezonden op kwaliteitszender HBO, liep maar liefst acht seizoenen. Bij ons werd ze uitgezonden op Acht.

'Lead Balloon'

Oké, deze is misschien een beetje een uitzondering omdat komiek Jack Dee een personage speelt met een andere naam (Rick Spleen). Maar dat personage heeft wel dezelfde trekjes als het typetje dat Dee opvoert in zijn liveshows en als gastheer van pakweg 'Live at he Apollo'. Rick is een komiek met issues. Hij is extreem gierig, is een gepatenteerde leugenaar en worstelt om zijn carrière op de rails te houden. Zijn vreselijke karakter zorgt ervoor dat hij niet echt geliefd is in zijn omgeving. Zelfs zijn eigen gezinsleden hebben weinig respect voor de man. De serie liep vier seizoenen en was ook bij ons op Canvas te zien.

'Samson & Gert'

Nee, die hond is niet echt, natuurlijk. Maar Gert speelt wel een soort kinderlijke variant van zichzelf in wat wellicht het meest succesvolle Vlaamse jeugdprogramma aller tijden is. Waar Gert en zijn pluchen bobtail aanvankelijk enkel in de tv-studio van de toenmalige BRT te zien waren, speelt de reeks zich af in het fictieve huis van Gert en zijn hondje. Ook acteur Walter De Donder speelt in de reeks eigenlijk zichzelf. Want de burgemeester is ook in het echte leven de burgervader van zijn woonplaats.

'Amateurs'

Vtm-reeks waarin Stany Crets een vreselijke versie van zichzelf showt. Stany is de narcistisch, manipulatieve en hooghartige regisseur die wordt ingehuurd om een amateurgezelschap aan een grote toneelprijs te helpen. Daarbij helpt hij het leven van de originele regisseur helemaal om zeep.

'Het Geslacht De Pauw'

Voor het imago van Bart De Pauw een fikse deuk kreeg na de beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag, stond hij vooral bekend als een geniale tv-maker. En daar had 'Het Geslacht De Pauw' zeker veel mee te maken. Bart durfde zichzelf als complete loser neer te zetten in deze parodie op 'De Pfaffs'. Met onder andere ook Maaike Cafmeyer als zijn vrouw en Tom Waes als zijn broer.