Philippe Geubels brengt nieuw seizoen van ‘Is Er Een Dokter In De Zaal?’ MVO

15 oktober 2019

09u30

Bron: VRT 0 TV ‘Is Er Een Dokter In De Zaal?’ keert terug naar het kleine scherm. Presentator van dienst, Philippe Geubels, werkt momenteel aan een nieuw seizoen voor de VRT-reeks.

Even het geheugen opfrissen: ‘Is Er Een Dokter In De Zaal?’ is een grappige quiz over medische toestanden. Geubels noemt zichzelf een ‘echte hypochonder’ en meent dat hij de bijsluiter van een doosje paracetamol vollédig uit het hoofd kent. Geen betere gastheer voor een dergelijk programma, dus.

Het nieuwe seizoen wordt volgend jaar op tv verwacht.