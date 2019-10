Philippe Geubels breekt op Nederlandse tv: “En toen ben ik gecrasht” TDS

22 oktober 2019

07u38

Bron: RTL 4 TV Philippe Geubels (38) is met zijn programma ‘Taboe’ in de race voor een prestigieuze Internationale Emmy Award. In het programma tast de komiek de grenzen van humor af, door grappen te maken over mensen met een andere huidskleur, beperking of seksuele geaardheid. Toch was het achter de schermen niet altijd even makkelijk voor Philippe, zo vertelde hij in de Nederlandse talkshow ‘Beau’ waar hij te gast was. Geubels moest zijn tranen verbijten toen de terminaal zieke Mireille ter sprake kwam.

“‘Taboe’ gaat over mensen waar je niet mee mag lachen. En voor alle duidelijkheid, dat zijn niet alleen mensen met een beperking”, begint Geubels. “Ik ga eerst een week mee op vakantie met hen, om ze te leren kennen en te luisteren naar wat zij wel of niet grappig vinden, als het over hun gaat.” Het ging er niet altijd even vrolijk aan toe achter de schermen. “Dat was emotioneel natuurlijk heel zwaar. Je gaat samen op vakantie, je leert elkaar kennen, we bleven dag en nacht samen. Na één dag ben je ook al vrienden.”

Geubels wordt emotioneel als de ongeneeslijk zieke Mireille ter sprake komt. “Het zwaarste moment om aan te denken is het moment dat ik bewust zal meemaken dat ik afscheid moet nemen van mijn kinderen”, zegt Mireille in een fragment uit de reeks. “Dat zijn de dingen waar je je als moeder zorgen over maakt. Ze gaan je vergeten.” Philippe steekt haar meteen een hart onder de riem: “Dat kan niet, daar moet je op vertrouwen dat dat niet gaat gebeuren.”

Gecrasht

In de studio bij ‘Beau’ blikt de komiek terug op die opnames. De uitzending met Mireille was emotioneel een erg moeilijke om in te blikken, zo geeft Geubels toe. “Ik ben gecrasht na die week. Je zit een week samen met fantastische mensen waarvan je weet dat die gaan sterven. Je wordt daar vrienden mee en dat is...” Philippe krijgt het zichtbaar moeilijk in de studio. “Mireille is intussen gestorven”, zucht hij. “Ik heb er nog een aantal keer contact mee gehad. Ik ben toen gecrasht in de kindercreche. Ik ging mijn dochter halen en ben daar gecrasht. De dames in die creche keken een beetje vreemd op. Het erg was emotioneel, maar tegelijk was het ook comedy.”

Moppen over Allah?

“Één van de moeilijkste onderwerpen om grappen over te maken is Allah”, klonk het verder in de studio. Maar daar kon Philippe zich niet in vinden: “Ik vind dat voor alle duidelijkheid niet één van de moeilijkste zaken. Maar er was wel heisa bij ons over het programma, omdat ik tijdens de show geen mop had gemaakt over Allah omdat één van de deelnemers mij dat had gevraagd. Hij had dat daar heel moeilijk mee. Dat geloof zit zo diep dat dat voor hen onmogelijk is.”

“Dus als iemand vraagt om geen grappen te maken over Jezus, dan had je dat ook niet gedaan?”, werpt een andere tafelgast op. Waarop Geubels stelt: “Waarschijnlijk niet, nee. Ik zou het vergelijken met presentator Beau die me uitnodigt in zijn programma terwijl ik een enorme wijnvlek in mijn gezicht heb. En ik zou zeggen dat ik het echt niet leuk zou vinden als hij daar in zijn programma mee zou lachen, omdat ik dan tot in het diepst van mijn ziel vernederd zou zijn. Dan zou Beau dat ook niet doen. En dan is dat toch niet meer dan beleefd?”