Philip Cracco en Aïsha uit 'The Sky is the Limit' opnieuw een koppel DBJ/IDR

08 juli 2018

22u33 0 TV Aïsha Van Zele (33) en Philip Cracco (55) zijn opnieuw samen. H et koppel, dat bekend werd door het VIER-programma 'The Sky is the Limit', bevestigde het nieuws aan onze redactie.

"Fun in the sun", schrijft de gefortuneerde zakenman Philip Cracco bij zijn foto op Facebook waaruit duidelijk blijkt dat de twee terug close zijn. "We genieten nu samen van een welverdiende vakantie in Marbella en het klopt dus dat we opnieuw een koppel zijn", aldus Cracco die verder geen commentaar wilde geven. Op Facebook regent het alvast felicitaties.

We leerden Aisha Van Zele en Philip Cracco kennen als koppel in de reality-reeks ‘The Sky Is the Limit’. Sinds ze verschenen in serie van VIER kende hun relatie een hobbelig parcours en begin dit jaar lieten ze na enkele relatiepauzes weten definitief uit elkaar te zijn. Toch bleven de twee nog met elkaar in contact en in maart ging Aisha zelfs aan de slag bij Jobfixers, één van de bedrijven van Cracco. "Van een relatie is geen sprake", liet Cracco toen weten. "Ik weet niet eens welke functie ze heeft.”

Kinderwens

Het koppel had enkele jaren een concrete kinderwens, maar die viel in duigen omdat er in maart 2016 prostaatkanker bij Philip werd vastgesteld. “Ik had er zo naar uitgekeken om mama te worden”, vertelde Aisha toen in Story. “Dat was echt mijn droom. Bovendien kreeg iedereen rondom mij kinderen.” Omdat Philip de kinderwens van Aisha niet meteen kon waarmaken, vond hij het toen beter om uit elkaar te gaan. Achteraf kwamen ze twee terug samen, begin dit jaar brak het koppel, maar nu zijn ze dus terug samen.