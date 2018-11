Phara de Aguirre gaat ‘De afspraak’ presenteren KD

30 november 2018

10u26

Bron: VRT 0 TV Vanaf januari presenteert Phara de Aguirre ‘De afspraak’ afwisselend met Bart Schols. Canvas laat weten al een tijdje te spelen met het idee om een extra presentator aan boord te halen.

“’De afspraak’ is een sleutelprogramma voor Canvas. Het vormt samen met ‘Terzake’ de ijzersterke start van de Canvas-avond. We wilden al dat gewicht het hele jaar door niet langer op de schouders van één presentator leggen, hoe sterk Bart ook is. Ik ben heel blij dat we een topper als Phara aan boord hebben, om zo nog jaren met ‘De afspraak’ te kunnen doorgaan”, aldus netmanager Olivier Goris.

Bart en Phara zullen het programma afwisselend presenteren, in langere blokken. Zo zal Phara ‘De afspraak’ in goeie banen leiden tot aan de krokusvakantie. Daarna neemt Bart weer over. Zo hebben ze allebei de kans om aan andere projecten voor de VRT te werken. “De voorbije drie en een half jaar is ‘De afspraak’ samen met ‘Terzake’ uitgegroeid tot het fundament van de Canvas-avond op weekdagen”, klinkt het bij de zender.

(lees verder onder de foto)

Ook Bart Schols is opgetogen over z’n nieuwe collega: “Na drie en een half jaar zijn we er met de ploeg van ‘De afspraak’ meer dan ooit in geslaagd om het vertrouwen van de Canvas-kijker te winnen. De kijkcijfers zijn uitstekend en gaan er nog altijd op vooruit. Als je dan even op adem kan komen in de wetenschap dat een icoon als Phara op je stoel komt zitten, dan doe je dat in alle vertrouwen en met een gerust gemoed. Ze is voor mij nog altijd de absolute topinterviewster in dit huis, en ik weet zeker dat ‘De afspraak’ er wel zal bij varen.”

Phara de Aguirre werkt al bijna 25 jaar bij de VRT en er is nauwelijks een programma van de nieuwsdienst waar ze niet heeft aan meegewerkt, als journalist of als presentatrice: ‘Terzake’, het praatprogramma ‘Phara’, ‘Panorama’, ‘Koppen’, ‘Het journaal’ en ‘De zevende dag’. Begin dit jaar maakte ze de driedelige reeks ‘Amazones’, over vrouwen die de wapens opnemen voor hun overtuiging. En in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen presenteerde ze ‘Iedereen kiest’.