Peter vertelt in ‘Down The Road’ dat hij homo is, Stijns reactie doet Vlaanderen smelten: “Liefde is liefde” LOV

25 februari 2020

07u03 0 TV Een pakkend moment maandagavond op één: in ‘Down The Road’ gaf Peter toe aan Stijn dat hij op mannen valt. De reactie van die laatste doet de harten overlopen van liefde op het internet.

In ‘Down The Road’ lagen Peter en Stijn te genieten van de zon, terwijl ze een openhartig gesprek hebben. “Ik val op mannen”, geeft Peter toe. “Ben jij homo, of wat?”, vraagt Stijn. “Dat is goed, he. Als een jongen verliefd is op een meisje, dat is normaal. Als een meisje verliefd is op een meisje, is dat normaal”, vervolgt hij. “Je kunt niet zeggen dat dat raar is. Liefde is liefde. Alle mensen zijn gelijk. Je moet respect hebben voor de anderen.”

(Lees verder onder de video.)

Een moment dat duidelijk in heel wat huiskamers is binnengekomen, want Twitter stroomde over van reacties op het hartverwarmende moment. “De wereld zou veel mooier zijn moest iedereen zo denken”, of “Dankuwel Dieter en Saar, voor dit programma” zijn maar enkele van de reacties.

Stijn, ge zijt ne goeie gast #downtheroad pic.twitter.com/sBrCpe7FSV ♕ caro ♕(@ CremersCaro) link

De wereld zou zo veel mooier zijn moest iedereen er zo over denken ! Stijn, ge hebt mijn hart gestolen ❤ #downtheroad @een pic.twitter.com/I9zpxvKdHL ❥ Caitlin(@ Caitlin_Cant) link

Peter, i love you!!!!! ❤️🌈 #downtheroad Yana ✨💓(@ Yanareeg_) link

Last but not least: dankuwel @een voor dit programma. Dankuwel Dieter en Saar. En dankuwel Peter, om dit te delen. #downtheroad Faith(@ FanatiekeFaith) link

Wat een ongelooflijk sterke scène, wat een prachtige kerel is Stijn en wat een prachtig programma is #DownTheRoad pic.twitter.com/DrcmLwlbZq Kip Clijsters(@ waterkiek) link

En ook: moeten we elkaar niet gewoon allemaal wat meer vastpakken? 🥺 #downtheroad Anne(@ annecoek) link

Wat hebben die fantastische mensen van #downtheroad me weer gigantisch veel levenswijsheid bijgebracht. Wat zitten die ouders nu vast na te genieten in hun zetel en te glimmen van trots. Stuk voor stuk #toppers Liesbeth Moortgat(@ MoortgatL) link

Hoe hartverwarmend was de aflevering van #downtheroad? Op een bepaald moment voelde ik mijn hart gewoon smelten 🥰 @een, bedankt voor de mooie tv! pic.twitter.com/zPORKZyLyD Jolien(@ Jolien_vdv) link