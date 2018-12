Peter Van Den Begin kruidt ‘Eigen Kweek’ met zijn Antwerps dialect: "Toch lastig om te volgen op zo'n West-Vlaamse set" Redactie

31 december 2018

00u00 0 TV Op nieuwjaarsdag gaat op Eén het laatste seizoen van 'Eigen kweek' van start, waar ze er in het West-Vlaamse Wijtschate een Antwerpse politiecommissaris bij krijgen. "Een arrogant personage, dus botst het natuurlijk langs alle kanten", lacht acteur Peter Van Den Begin (54). En de familie Welvaert? Die probeert haar wietverleden van zich af te schudden, maar makkelijk is dat niet.

Het derde - en laatste - seizoen van 'Eigen kweek' gaat verder waar het vorige eindigde. Chantal (Maaike Cafmeyer), agente van Wijtschate, heeft door dat ze belogen werd door de familie Welvaert en wil koste wat kost bewijzen dat het boerengezin wiet kweekt. Maar haar nieuwe chef, commissaris René Vanderlinden, gooit roet in het eten. Hij wordt overgeplaatst van Antwerpen naar de Westhoek. "Ik kom orde op zaken stellen, want de lokale politie maakt er al even een boeltje van", legt Peter Van Den begin uit. "Mijn personage is tamelijk arrogant en zelfzeker, en het botst natuurlijk langs alle kanten. Maar dat zorgt net voor geestige toestanden in het verhaal." En botsen doet commissaris Verlinden in het begin vooral met Chantal. Dat is niet alleen de schuld van haar geheime onderzoek naar de familie Welvaert, maar ook van de taalbarrière tussen de twee. "René is een Antwerpenaar die denkt dat hij Algemeen Nederlands spreekt, terwijl hij eigenlijk steevast in een zwaar Antwerps dialect converseert. Bovendien wil hij dat iedereen in het korps zoals hem praat." Tussen hem en Chantal komt het dus tot heftige woordenwisselingen in sappig dialect.

Couleur locale

De onderonsjes van de West-Vlaamse cast zorgden intussen ook op de set soms voor kleine misverstanden. "Pas op, het was heel prettig om samen te werken met iedereen. Maar wanneer Wim Willaert (die Frank Welvaert vertolkt, red.) en Maaike Cafmeyer met elkaar praten, dan heb ik het lastig om te volgen", lacht Peter Van Den Begin. "Nu, ik denk wel dat het voor élke Antwerpenaar moeilijk is om hen te begrijpen. Het is vaak gebeurd dat ik hele flarden van het gesprek miste." Toch begrijpt de Antwerpenaar waarom de reeks ook in zijn eigen provincie een groot succes is geworden. "Acteurs die in hun dialect spelen, brengen een grote eigenheid met zich mee. Het vergroot de naturel, en dat maakt het heel eigen en typisch. Het zorgt voor een couleur locale. West-Vlaams klinkt ook heel sympathiek. Ik snap dat zo'n reeks marcheert."

Goede voornemens

De reeks gaat in première op nieuwjaarsdag, een moment waarop velen hun goede voornemens bekendmaken. Maar daar doet Peter Van den Begin niet aan mee, zegt hij. "Ik heb eerlijk gezegd nog niet nagedacht over mijn goede voornemens. Ik zeg elk jaar dat ik meer wil sporten, dus dat zal ik in 2019 ook wel weer proberen. Misschien lukt het deze keer?" Al ligt de focus ook in het nieuwe jaar vooral op acteren. "In februari komt de nieuwe Shelter-reeks uit waar ik in meespeel, en ik heb ook nog opnames voor een andere nieuwe serie." Intussen timmert Van Den Begin ook in Nederland verder aan zijn carrière. "Binnenkort beginnen de opnames voor het derde seizoen van 'Hollands Hoop' (ook een reeks over een wietplantage op een boerderij, red.), dus er staat wel wat op stapel. 2019 zal een druk jaar worden, ik mag zeker niet klagen."

'Eigen kweek'

Eén dinsdag 20.30 uur