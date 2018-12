Peter Van de Veire ziet zichzelf niet ‘De Slimste Mens’ winnen: “Het zou een hele eer zijn om te verliezen van Julie Colpaert” CD

18 december 2018

14u00

Bron: Story 0 TV 2019 belooft een feestjaar te worden voor Peter Van de Veire (47). Niet alleen omdat de presentator na twintig jaar opnieuw papa wordt, ‘zijn’ radiozender MNM bestaat ook tien jaar. Al kan Peter eerst nog dit jaar afsluiten als Slimste Mens Ter Wereld.

Je bent nooit te oud om nog eens papa te worden. Na zijn drie volwassen dochters uit een vorige relatie, verwelkomen Peter Van de Veire en zijn veertien jaar jongere vrouw Ilse volgend jaar hun eerste kindje samen. “We zijn ontzettend blij”, aldus de MNM-dj. “Als je na bijna 20 jaar nog eens vader wordt, dan is dat nog steeds een erg bijzondere ervaring. De storm van énorm warme reacties heeft ons heel veel deugd gedaan. Absoluut bedankt daarvoor. Dus 2019 wordt mogelijks nog een béter jaar dan de vorige 47.”

Maar eerst nog de finale van ‘De Slimste Mens ter Wereld’.

“Uiteraard ga ik voluit voor die felbegeerde titel, maar ondertussen heb ik ook wel geleerd om mij te amuseren in zulke programma’s. Dankzij Gert Verhulst en James Cooke. Een tijdje geleden was ik te gast bij ‘Gert Late Night’, en het voelde zo fijn aan om gewoon jezelf te zijn, zonder voortdurend met van alles rekening te moeten houden. En dat heb ik meegenomen naar ‘De Slimste Mens ter Wereld’.”

Volgens Julie Colpaert, die dit seizoen het record van het aantal deelnames verbrak, ben je topfavoriet om te winnen.

“Ik ben er zeker van dat Julie slimmer is dan ik, dus van haar verliezen zou een hele eer zijn.”

(Lees verder onder de foto)

Sowieso maak je nu al een veel betere beurt dan tien jaar geleden.

“Dat was een echt fiasco. Na twee keer lag ik er al uit. Maar vorig jaar belde Erik Van Looy me opnieuw op met de vraag of ik niet nog eens wilde meedoen. Helaas had ik het op dat moment te druk met ‘Steracteur Sterartiest’. En dus zei ik: bel me in 2018 nog eens. Dat heeft Erik dan ook gedaan, en na wat bedenktijd heb ik ‘ja’ gezegd. Mijn doel was vooral om niet nog eens als een gieter af te gaan, en dat is me in elk geval al gelukt.”

Heb je hard geblokt deze keer?

“Voor de ochtendshow op MNM nemen we elke werkdag de kranten door. Ik zuig bij wijze van spreken de actualiteit op. Van de grootste nonsens tot de meest ernstige buitenlandse oorlogsconflicten. En vroeger heb ik ook goed opgelet tijdens de lessen geschiedenis en aardrijkskunde.”

Meer likes en volgers

In de kerstvakantie ben je niet te horen op MNM, maar wel in de bioscoop. Je verleent je stem aan Spamley in de nieuwe Disney-animatiefilm ‘Ralph Breaks The Internet’.

“Ik speel een klein, irritant en verward figuurtje dat allerlei dingen wil verkopen in de digitale wereld. Een soort van pop-upadvertentie. Door op hem te klikken, krijg je meer likes en volgers. Maar hij helpt het hoofdpersonage Ralph wel om zijn spel te laten doorbreken op het internet.”

Herken je veel van jezelf in Spamley?

“Mijn personage is nogal verlegen en bij momenten ben ik ook wel schuchter. Dan doe ik me iets zelfverzekerder en enthousiaster voor dan ik werkelijk ben. En ik help ook graag andere mensen.”

De film snijdt ook een actueel thema aan: het internet en zijn gevaren. Heb je daar al nare ervaringen mee meegemaakt?

“Dat valt heel goed mee. Ik heb nog niet zo vaak op verkeerde dingen geklikt omdat ik altijd op mijn hoede ben. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Sommige computers worden zelfs gegijzeld in ruil voor ‘losgeld’. Crazy!”

Heb je jezelf al eens gegoogeld?

“Ja, om de zoveel tijd doe ik dat weleens. Een soort controlesysteem om te checken of er niet meer onzin wordt geschreven over mezelf dan nodig.”

(Lees verder onder de foto)

Geen grote acteur

Als radio-dj ben je het natuurlijk gewoon om achter een microfoon te staan, maar een stemmetje inspreken is toch nog andere koek.

“Ik vind dat heel geestig. Ik ben vast geen grote acteur, maar ik kan wel iets met mijn stem doen en daar gevoel in leggen. Roepen, glijden, vallen… Het is leuk om met je stem de mensen mee te nemen in een fantasiewereld. Dat doe ik het liefst.”

Je bent de enige MNM-dj in deze film. Qmusic vaardigt maar liefst vier presentatoren af, waaronder Sam De Bruyn en Dorothee Dauwe.

“Is dat zo? Vermoedelijk spelen die dan allemaal slechteriken (lacht). Nee, ik voel me vereerd dat ik in mijn eentje tegenwicht moet bieden!”

Is er onderling grote concurrentie?

“Totaal niet. Het is zo’n kleine wereld en wat concurrentie houdt je vooral scherp. Je weet dat mensen kunnen zappen naar een andere radiozender als het daar leuker is. En daardoor wordt er veel goede radio gemaakt.”

Je sidekick Julie en jij zijn op de Story Showbizz Awards wel verkozen tot favoriete radio-dj’s.

“Ik vind dat fantastisch. Elke prijs is plezant, omdat het een erkenning is voor je werk. En dat ik die met Julie mag delen, maakt me dubbel gelukkig. De ochtendshow draagt dan wel mijn naam, maar zowel voor als achter de schermen is er een heel team.”

Plekje veroverd

Volgend jaar bestaat MNM tien jaar. Zijn er grote festiviteiten gepland?

“Nee, onze baas houdt niet van verjaardagen (lacht). Maar ik ben wel blij dat we tien jaar MNM hebben gehaald. In het begin zaten de mensen niet op ons te wachten, of waren ze klaar om ons in de pan te hakken. Maar door gerichte acties zoals Marathonradio voor studenten en De Strafste School, hebben we ons plekje veroverd in het radiolandschap.”

Hoe heb je jezelf zien evolueren die afgelopen tien jaar?

“Ik ben iets minder jong, maar in mijn hoofd ben ik nog wel heel fris. Door met jonge mensen te werken blijf je bij, en word je voortdurend uitgedaagd om nieuwe avonturen aan te gaan. Al ben ik ook wel iets rustiger geworden.”

Kruipen die ochtenden niet in je kleren?

“Ondertussen heb ik meer discipline gekweekt. Tussen acht en half negen ga ik slapen, maar het blijft zwaar en hard om om 3.23 uur op te staan. Voor wie deze job ambieert: vergeet je sociaal leven in de week. In het weekend kun je dat een beetje inhalen, maar je gaat veel familie en vrienden moeten teleurstellen. Die van mij zijn dat ondertussen wel gewoon. En ik ga die ochtenden op MNM sowieso geen 10 jaar meer doen. Maar ik voel me élke ochtend gezegend als ik alle luisteraars van Vlaanderen een oprechte ‘Goeiemorgen!’ mag toewensen.”