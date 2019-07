Peter Van de Veire onderbreekt zijn vaderschapsverlof voor ‘Vlaanderen Feest’ CD

12 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Eind mei werd Peter Van de Veire (47) papa van zoontje Lex. Drie weken vroeger dan gepland, waardoor hij verstek liet gaan voor Marathonradio op MNM. Voor de presentatie van Vlaanderen Feest, intussen een andere vaste waarde in zijn carrière, tekent hij wel present.

Peter Van de Veire die meer dan een maand niet op de Vlaamse tv of radio te zien of te horen is: daar moet een goede reden voor zijn. Die is er, en die reden heet Lex. De MNM-presentator en Eén-gezicht is op vaderschapsverlof, maar praat op 11 juli wel de zomerse muziekshow Vlaanderen Feest aan elkaar. “Ik presenteer de show nu al enkele jaren en ook dit keer zak ik met een grote dosis goesting af naar Antwerpen. Helmut Lotti maakt een mix van zijn oude Nederlandstalige nummers, Jelle Cleymans en James Cooke brengen een muzikale verrassing en de cast van #LikeMe opent de show op de tonen van de Bart Kaëll-klassieker Mooi weer vandaag. Ik laat als gastheer vooral de anderen schitteren, maar op het einde ga ik wel de Koen Wauters in mij boven halen. Samen met alle artiesten breng ik Anne van Clouseau. Maar Koen moet zich geen zorgen maken. Hij zal altijd de beste versie van zichzelf blijven (lacht).”

Begin februari presenteerde je op Eén ook al de MIA’s.

Ja, ik heb het geluk dat ik altijd het podium op mag tijdens die muziekshows. Maar dat zijn er heel weinig. Ik vind dat jammer. De VRT trouwens ook, maar die shows kosten gewoon handenvol geld. Daarom ben ik nu volop aan het brainstormen over andere manieren om die te realiseren. Gewoon via de online platformen van de VRT, bijvoorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat een volledige studio en 37 cameraploegen niet altijd nodig zijn om de nieuwe single van pakweg Tom Dice en Kato te capteren. Dat kan ook op een fiets aan de Leie, als de belichting goed zit. Met minder middelen dus, maar wel met een pak creativiteit. Als openbare omroep hebben we toch de taak om de lokale mu- ziekindustrie te ondersteunen.

Is Vlaanderen Feest jouw enige project deze zomer?

Nee, ik ga dj-sets draaien op Dance D-Vision in Zottegem en met DJ Ghost op Tomorrowland. En in augustus heb ik twee weken opnames voor het VIER-programma De Battle, met Gert Verhulst en James Cooke. Maar juni en juli zijn heel rustig, omdat ik wilde genieten van onze zoon Lex. Hij vraagt ook de nodige aandacht.

Hoe gaat het met Lex? Hij werd drie weken te vroeg geboren.

Ja, maar hij had van bij het begin de perfecte maten en gewichten, hoor. Hij is even mooi als zijn drie zussen en moeder. En hopelijk even gelukkig als zijn vader op dit moment. Mijn vrouw en ik kunnen hem overal mee naartoe nemen, hij is heel rustig. Als hij honger heeft, geven we hem een flesje en dan boert hij. Zoals elke gezonde Vlaamse burger (lacht). Elke donderdag, de dag waarop hij geboren is, gaan we samen op restaurant om zijn ‘verjaardag’ te vieren.

Zit er een specifieke reden achter die traditie-in-wording?

We moeten toch eten en uit eten gaan is een van de leukste sociale bezigheden. Ik denk dat we de voorbije maand al meer op restaurant zijn geweest dan in het hele jaar ervoor. En we zijn ambitieus: we willen die traditie volhouden tot zijn achttiende verjaardag. Ik vind het ook gewoon belangrijk om dingen te blijven doen met mijn vrouw. Je mag je partner nooit vergeten, dat blijft een heel onderschat gegeven.

Je bent een stuk ouder dan bij de geboorte van je dochters. Ben je nu anders als vader?

Ik sta wel anders in het leven, maar dat wil niet zeggen dat ik het plots veel beter doe. Op het vlak van verzorging en voeding maak ik nog steeds dezelfde fouten als zoveel jaar geleden.

Julie Van den Steen is gestopt als sidekick bij je Ochtendshow op MNM. Ga jij gewoon door na de vakantie?

Maandag 26 augustus keert De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow gewoon terug, ja. In een vernieuwde versie. Over het hoe en wat kan ik nog niets verklappen, maar ik zal zeker te horen zijn. Stoppen komt niet in me op. Nu ik thuis ben, denk ik soms wel: “Ik begin een crèche” (lacht). Maar dan komen er mails binnen of ontmoet ik bepaalde mensen en voel ik weer die gezonde kriebel om voort te doen.

De combinatie van de Ochtendshow en Lex zal wel pittig worden.

Ik besef dat sommige dingen anders moeten. Niet alleen omdat er een zoon is bijgekomen, ook voor mezelf. In een bepaalde periode heb ik 33 dagen aan een stuk gewerkt. Toen merkte ik: dit kan niet blijven duren. Na elk project wil ik voortaan even rust inlassen. Voor mijn omgeving én mijn hoofd.