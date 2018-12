Peter Van de Veire kan de pot op en Guga Baùl leent zijn stem aan een ALS-patiënt: de beste momenten uit ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ KD

17 december 2018

21u45

Bron: VTM 0 TV Jens Dendoncker gaat in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ onverbiddelijk verder met het overbrengen van hoogstnoodzakelijke boodschappen. Hoe zeg je aan je medestudent dat hij je notities niet mag overschrijven? Of hoe bedank je iemand als je stem het laat afweten? Bekijk hier de hoogtepunten van de vijfde aflevering.

‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’-medewerker wil gaan samenwonen met z’n vriendin

Dries werkte de voorbije maanden achter de schermen mee van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’. Hij zocht mensen die een boodschap hadden voor anderen, maar heeft zelf ook een vraag voor zijn vriendin Annelin, namelijk of ze met hem wil gaan samenwonen. Dries weet als geen ander dat Jens een piekfijn scenario zal uitwerken om de boodschap origineel over te brengen. Maar ze hadden niet gerekend op de nieuwsgierige buurvrouw van Annelin die zonder dat ze het beseft, de hoofdrol begint te spelen in de scène.

Wat als je tandarts nooit naar de les was geweest?

Alexandra en Julie studeren samen business management. Hun medestudent Philip doet echter iets minder z’n best dan zij. Hij komt steeds minder naar de les, en vraagt dan steeds om notities te kopiëren. “Hij wist zelfs niet in welke groep hij zit”, klinkt het. De dames hebben het gehad met al dat kopiëren en brengen hem dat op originele wijze aan zijn verstand. Philips tandarts zit mee in het complot. Want was als die ook nooit naar de les was geweest?

Guga Baul is de stem van ALS-patiënt Antonio

Stemmenimitator Guga Baùl is in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ de stem van ALS-patiënt Antonio, die zijn twee beste vrienden Mark en Maurizio wil bedanken voor hun steun. De dodelijke zenuwspierziekte maakt spreken voor Antonio heel moeilijk. “Ooit zal ik niet meer kunnen spreken, maar dat is niet erg want het belangrijkste ga ik jullie nu zeggen”. Wat volgt is een prachtig persoonlijk lied, gezongen door Guga.

Julie Van den Steen neemt Peter Van de Veire te grazen op het toilet

Ook nog twee andere bekende gezichten in deze vijfde aflevering: MNM-dj Julie Van den Steen moet immers iets kwijt aan haar radio-collega Peter Van de Veire. “Peter gaat veel te vaak en te lang naar het toilet. Geen 5 minuten, geen 10, geen kwartier maar 20 minuten tot een half uur. Vaak gebeurt het dat we een redactievergadering stil moeten leggen omdat hij - zoals hij zelf zegt - een bruine trui moet gaan breien”. Hoog tijd om hem van de pot te trekken, aldus Julie.