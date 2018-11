Peter Van de Veire is uit op eerherstel in ‘De Slimste Mens’: “Je kon van m’n gezicht aflezen dat ik door een vreselijke periode ging” Frederik Velghe

28 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Amuseer jij je eigenlijk wel?” Dat vroeg Erik Van Looy aan Peter Van de Veire (46) na diens allereerste keer in de ‘Slimste Mens’. En nee, dat deed Peter niet. Bevrijd van alle demonen die hem negen jaar geleden kwelden, wil het MNM-boegbeeld het er nu nog eens op wagen.

Hij zou zich op z’n tweede zit in ‘De Slimste Mens’ moeten concentreren, maar eerst heeft Peter Van de Veire andere katten te geselen. Een opmerking in z’n MNM-ochtendshow over de Koreaanse popband BTS leverde hem felle kritiek op, en daar wil hij even tegenin gaan. “Ik maakte een compleet onschuldige opmerking”, zegt hij in Dag Allemaal. “Ed Sheeran gaat nummers voor die groep schrijven, waarop ik zei: ‘Eindelijk gaan ze écht goeie liedjes hebben’.”

De fans schoten meteen in een kramp.

