Peter Van de Veire is ‘De slimste mens ter wereld’: “Vier maand nauwelijks alcohol, wel nachtmerries over Erik Van Looy” Brecht Herman

20 december 2018

23u10 0 TV Al een kwarteeuw vertoeft Peter Van de Veire (47) in de media. Alles wat een mens kan doen op radio en tv deed hij. En toch liet hij zich nog verrassen door een spelletje op VIER, dat zijn leven ging beheersen. “Mijn vrouw is blij dat ze haar vent terug heeft.”

Hulde voor Michèle Cuvelier en Julie Colpaert: beide vrouwen quizden de voorbije weken bijzonder sterk. Maar in de finale kwamen ze er nauwelijks aan te pas. Peter Van de Veire begon met een flinke voorsprong van 189 seconden aan zijn finalespel tegen Colpaert, die hem nooit kon bedreigen. Terwijl Van de Veire zich strategisch liet zakken, maakte hij zelfs nog doodleuk reclame voor zijn nieuw creatief huis Les Flamands.

“Och, man. (lacht) Dat was heel impulsief. Stel je voor dat ik nadien toch nog verloren had. Wat een schlemiel was ik dan geweest.”

Het is goed afgelopen. Hoe voelde die allereerste seconde als ‘De slimste mens ter wereld’?

