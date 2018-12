Peter Van de Veire is de nieuwe ‘Slimste Mens ter Wereld’: “Mijn leven stond haast helemaal in functie van dat spel” Mark Coenegracht

20 december 2018

23u07

Bron: Eigen berichtgeving 50 TV Het is gebeurd. En zelfs volledig volgens het boekje. Peter Van de Veire (46), de rust en de kalmte zelve, is de veertiende man op zestien edities die zich tot ‘De Slimste Mens ter Wereld’ kroont. Zijn zeer straffe opponenten, Julie Colpaert en Michèle Cuvelier, werden genekt door stress en zenuwen.

“Dit keer heb ik me grondig voorbereid”, zegt de Van de Veire, die tien jaar geleden ook al een keer deelnam. ”Ik wist in april, mei al dat ik ging meedoen en ik wilde het spel écht spelen. En winnen. Ik heb naar heel veel afleveringen gekeken bijvoorbeeld. Dan ga je patronen herkennen, al zat ik ook met heel wat blanco’s. Over films en regisseurs wist ik nauwelijks wat. Dus heb ik voordurend gepingpongd met mijn vrouw, die dat wel meer volgt. Echt blokken kan je niet. Er is gewoon veel te veel informatie. Maar ik heb de kranten wel veel aandachtiger gelezen. Lijstjes gemaakt in mijn hoofd. Op een bepaald moment staat heel je leven in functie van dat spel. Zelfs tijdens het koken. Ha, vol au vent! Hoe maak je dat? Die reflex. Ik vond dat overigens de meest gruwelijke vragen. Wat zit er in de handtas van een vrouw. Ik weet dat niet. Ik kom daar nooit in (lacht).”

Net zoals vorig jaar, toen Goedele Wachters en Dalilla Hermans tevergeefs Xavier Taveirne bestookten, slaagden noch Julie noch Michèle erin om in volle finalestrijd Peter Van de Veire ook maar één moment écht te bedreigen. Komen, spelen en de nieuwste Slimste Mens ter Wereld worden. Het leek een gemakkelijke klus voor de 46-jarige presentator.

Van de Veire speelde een nagenoeg perfecte finale. Colpaert en zeker Cuvelier haalden dan weer niet hun beste spelniveau. Jammer, want ze waren zowat het allerstrafste wat we konden en mochten verwachten dit seizoen. Het VTM-Nieuwsgezicht kroonde zich eerder tot absoluut recordhoudster met twaalf deelnames. De StuBru-stem raasde dan weer met ongekend enthousiasme, dynamisme en lef door de finale-afleveringen. Nooit eerder slaagde iemand erin om zeven opeenvolgende finale-afleveringen te overleven. En te overheersen. Maar uitgerekend op het ‘moment suprême’, ‘op het ogenblik dat de knikkers moeten verdeeld worden’, stokten de machines.

Bekend bezoek

‘Nieuwkomer’ Colpaert was nochtans meteen mee in het spel. Dat stelde presentator Van Looy zelf vast. Dat telde niet voor Cuvelier, die een matige tot slechte start nam. En slecht puzzelde. In de fotoronde was het dan weer Colpaert die echt slecht scoorde en als enige onder de helft juiste antwoorden bleef.

In de studio, achter presentator Van Looy, zaten zichtbaar een handvol ex-kandidaten. U en wij herkenden quiz-verrassing Rani de Coninck, de sympathieke maar ontgoochelende Soe Nsuki, de excentrieke Omar Souidi en acteur Boris Van Severen. En presentatrice Saartje Vandendriessche. Ze zegde af voor haar finalebeurt nadat haar ex-vriend overleed, maar tekende wel present voor de finale. Sterk.

Het allerbeste filmpje uit ‘Open deur’ zat, gelukkig voor de trouwe fans, in de finale. Met stellingbouwer Michel Van den Brande die ‘De Slimste Mens’ op zijn eentje speelde. Hilarische televisie.

Er zat ook een flard pure emotie in de finale. Youngster Cuvelier liet zich een eerste keert gaan, toen ze besefte dat Julie Colpaert haar op het nippertje en vooralsnog uit de ultieme eindstrijd wipte. ‘Ohnee-ohnee-ohnee’ kreunde ze . Maar verder hield ze zich flink. Tot ze tijdens de huldiging van Van de Veire naar voor werd geroepen en de tranen toch niet tegen te houden waren. Schone, breekbare televisie. Ook dat was ‘De Slimste Mens ter Wereld’ anno 2018.

De leukste quotes

Julie Colpaert: ‘Mijn man is erbij, maar ik mag dat niet zeggen. Hij zit in de zaal, maar ik mag het niet zeggen. Hij is incognito. Hij wil hier eigenlijk niet zijn’. Waarop Jeroom: ‘Join the Club’.

Jonas Geirnaert (over de druk voor de kandidaten): ‘Het is de finale. Kleine tip: als je straks het antwoord op een vraag niet weet is dat geen afgang. Het is een afgang voor 1 tot 1,5 miljoen Vlamingen die aan het kijken zijn en eigenlijk wel wat meer van jullie hadden verwacht, ja’.

Jonas: ‘We willen iemand in de bloemetjes zetten. Iemand die we dit seizoen veel hebben geplaagd, maar die is blijven lachen. Maar iemand die in al die seizoenen een beetje een vaderfiguur is geworden. Ik zou graag aan het publiek een warm applaus vragen voor Frank van de security’.

Peter (met een wistjedatje): ‘Guillian klinkt heel internationaal. Dat was eigenlijk gewoon Guy en Liliane’.

Jonas: ‘We werken thuis met verlanglijstjes. Mijn vriendin Julie wilde graag een verwenpakket van Yves Rocher. Ik had dat verkeerd gelezen en had een Playstation 4 met Call of Duty’.

Jeroom: ‘Ken je die plaag van rondtrekkende dievenbenden? Wij zitten in onze wijk met een niet rondtrekkende dievenbende. Elke dag prijs’.

Erik: ‘Ik heb eens een drumstel gekocht. Op de rommelmarkt. Het was eigenlijk de trommelmarkt’.

Kantelmomenten

‘3-6-9’ is een wachtronde waar weinig gebeurt. De finalisten weten duidelijk dat de tikets voor de eindronde bij foto- en film worden uitgereikt. Lange tijd lijken Peter en Michèle het te halen. Julie scoort niet goed bij het filmpje over de verkiezing van Reagan en Michèle en Peter profiteren voluit. Van de Veire verzekert zich van een topscore door heel veel seconden te pikken bij het filmpje van Michèle. Het slot is dan super spannend.

Peter weet nauwelijks wat over Aung San Suu Kyi. Pleit beslecht, lijkt het, maar Julie sleurt met de antwoorden ‘Oslo’ en ‘Myanmar’ toch nog een tweede plaats weg. Tot verbijstering van Michèle, die haar vel nog had kunnen redden met ‘Rohingya’, maar dat dus niet deed.

In de finale heeft Van de Veire te veel voorsprong op Julie om van een spannende eindstrijd te gewagen. Hij blijft bovendien kalm en laat zich op het juiste moment onder de score van Julie zakken. Om dan heel simpel te winnen met twee goede antwoorden op de allerlaatste vraag: ‘Wat weet je nog over Hendrik 8?’

De eindscore (voor het finalespel)

1. Peter Van de Veire 483 sec.

2. Julie Colpaert 294 sec.

3. Michèle Cuvelier 265 sec.

De einduitslag

1. Peter Van de Veire

2. Julie Colpaert

3. Michèle Cuvelier