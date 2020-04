Peter Van de Veire hoopt op andere aanpak van Hooverphonic voor Eurovisiesongfestival BDB

09 april 2020

Voor de allereerste keer in de geschiedenis kan het Eurovisiesongfestival niet plaatsvinden, om de gekende redenen. Maar er komt een virtueel alternatief, ‘Europe shine a light’. En ook Peter Van de Veire blijft van de partij, want hij zal de show voorzien van commentaar. Wat vindt hij van de inzendingen en hoe kan Hooverphonic hun nummer beter maken voor volgend jaar? Van de Veire vertelt het in het Eén-programma ‘Vandaag’.