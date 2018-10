Peter Van Asbroeck over carrière, de dood van zijn vader en zijn liefdesleven: "Ik ben niet singe, maar we leven vrij apart" MVO

10 oktober 2018

22u55 0 TV Peter Van Asbroeck vertelt in 'Gert Late Night' openhartig over de ups en downs van zijn carrière en zijn persoonlijke leven.

Zo onthult hij dat hij eigenlijk niét single is, maar dat hij en zijn vriendin vrij apart leven. "Ze wil ook niet in de openbaarheid komen," klinkt het. Daarnaast krijgt hij het moeilijk wanneer hij over de dood van zijn vader vertelt. "Het was een verkeersongeluk. Ik was de eerste die het nieuws kreeg..."