Peter Van Asbroeck na de gemene commentaar op zijn dansmoves: "Doe het zélf maar eens!"

02 november 2018

14u00

Bron: TV Familie 0 TV Ook Peter Van Asbroeck (56) trekt zijn dansschoenen aan voor het VIER-programma ‘Dancing With the Stars’. Al heeft die zich absoluut geen kampioen in de Weense wals getoond... En achteraf kreeg Peter ook nog eens af te rekenen met heel wat gemene commentaar van kijkers. Vooral zijn houterige houding en vreemde grimassen werden bekritiseerd. 

Ja, je trok echt wel rare ­gezichten, Peter.

Ik weet het, maar dat was omdat ik me zo aan het concentreren was. De wals, ik vind dat een aartsmoeilijke dans, je mag dat niet onderschatten. Als je professionals dat ziet doen, lijkt het een koud kunstje. Maar doe het zelf maar eens! Ik kan je verzekeren dat het een grote uitdaging is als je nog nooit van je leven hebt gewalst.

Oké dan.

’t Is echt zo, hoor. Je mag ook niet vergeten dat we maar één minuut en twintig seconden hebben om indruk te maken op de jury. Op zo’n moment wil je vooral geen fouten maken, natuurlijk. Dan ben je zo gefixeerd op de choreografie dat je de rest rondom je vergeet. Maar goed, in mijn geval kwam het er eigenlijk vooral op neer dat ik ‘de meubelen wilde redden’. (lachje)

De jury was behoorlijk hard voor jou.

Mja. Kijk, het is een wedstrijd, dus mág de jury streng zijn. Ik kan daartegen.

Ook tegen de vaak ­genadeloze commentaar op het

internet?

Tja, ook dat hoort erbij zeker? Ik zal er mijn slaap in ieder geval niet voor laten. Ik ben 56. Intussen toch al wat te oud om mezelf nog aan te trekken wat anderen van mij vinden. Ik weet dat ik mijn best doe, zoals altijd, met alles wat ik onderneem.

Jij bent ambitieus.

Awel, ja. Absoluut. Ik wil liefst van al met die beker naar huis. Maar goed, of dát zal lukken...

Dan zal je eerst flink moeten stijgen in het klassement.

Ik weet dat ik niet tot de toppers behoor, maar een remonte is altijd mogelijk. Wacht maar! Allez ja, zolang ik mijn danspasjes op het moment zelf niet vergeet. Daar heb ik wel schrik voor. Gelukkig heb ik met Laura Jottay (de dochter van Guy en Martine Jottay, die we nog kennen van ‘Sterren Op De Dansvloer’, nvdr) een fenomenaal goeie danspartner toebedeeld gekregen. En ’t is ook gewoon een heel toffe vrouw.

Ben jij nu elke dag als een ­bezetene aan het trainen met Laura?

Euh... Ik train toch heel hard, ja. En ik gebruik spieren waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Ja, da’s echt zwaar sporten.

Vond je het moeilijk om Zuid-Afrika te verlaten voor dit dansprogramma?

Oh, maar ondertussen woon ik alweer een tijd in België, hoor. Ik heb een half jaar geleden mijn horecazaak in Zuid-Afrika verkocht, zie je. Ik pendelde voortdurend over en weer naar Kaapstad, omdat ik hier ook nog verplichtingen heb, natuurlijk. Dat werd allemaal heel veel, dat werd op de duur gewoon te vermoeiend. Daarom heb ik beslist om naar België terug te keren. 

Jij hebt nu dus volop de tijd om te dansen.

Hela, ’t is niet dat ik voor de rest met mijn vingers zit te draaien. Ik heb een pr-functie bij Dovy-keukens en Body2Win, ben manager in de Aeroclub van Brasschaat, geef kookdemonstraties en -presentaties, ben actief in het Echt Antwaarps Teater... Kortom: ’t was eigenlijk serieus puzzelen om ‘Dancing With the Stars’ nog in mijn agenda in te passen. Ik heb het echt heel druk, hoor.

Maar je hebt geen spijt dat je ‘ja’ hebt gezegd?

Nee gij, in de verste verte niet. Toen ik die vraag kreeg, heb ik daar niet lang moeten over nadenken. Dit is een ‘once in a lifetime experience’. Toch? En daar doe ik het voor! IDR