Peter uit ‘Down The Road’ dan toch biseksueel: “Ik was bang dat ze me niet zouden aanvaarden, maar de reacties waren heel positief” MVO

02 maart 2020

22u59 0 TV Peter, één van de reisgenoten in ‘Down The Road’, vertelt in ‘Vandaag’ over zijn coming-out. Tijdens zijn reis met Dieter Coppens vertelde hij voor het eerst dat hij niet alleen op meisjes, maar ook op jongens viel.

“Ik had eerst schrik dat mensen mij niet zouden aanvaarden”, klinkt het. Hij heeft zijn seksualiteit dan ook elf jaar lang geheim gehouden. “Maar de reacties waren eigenlijk heel positief”, zegt hij opgelucht.

Dieter had tijdens de trip al zijn vermoedens. “Peter flirtte soms wel eens met mij, he”, grapt hij. “Maar dat was gezellig!” Dieter was er ook om Peter te troosten toen hij voor het eerst naar buiten kwam met zijn gevoelens: “Iedereen is anders en heel de groep accepteert je zoals je bent. Misschien moet je dat zelf ook eens doen. Niet?”

De reacties van zijn reisgenoten, die vorige week werden uitgezonden, verwarmden de harten van heel Vlaanderen. “Liefde is liefde”, besloot Stijn het nog het best.