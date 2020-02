Peter uit ‘Down the Road’ blikt terug op het avontuur: “Pure vrijheid, maar ik ga liever op luxecruise met mijn mama” Redactie

24 februari 2020

14u00

Bron: TV Familie 0 TV Eén van de meest opvallende deelnemers aan het derde seizoen van het hartverwarmende ‘Down the Road’ is Peter uit Brasschaat. Met z’n 32 jaar is hij de oudste van de bende. En met zijn hippe bril op de neus, zijn uitgesproken meningen en zijn grote liefde voor orde en netheid is hij ook een beetje het buitenbeentje. In weekblad TV Familie laat Peter deze week zijn hart spreken.

Omdat hij de oudste deelnemer is, is het misschien ook logisch dat Peter in de eerste afleveringen van ‘Down the Road’ meer toenadering zoekt met presentator Dieter Coppens (42), dan met zijn andere, jongere medereizigers. Zo konden de opeenvolgende verliefdheden van Jaimie (27) maar op weinig begrip rekenen bij Peter. “Hoe kan je nu zo ineens ware liefde voelen? Liefde heet toch méér tijd nodig”, zei Peter volwassen en wijs.

Maar toch vertelt Peter in het weekblad dat het een heel fijne groep is geweest. En dat ‘Down the Road’ een geweldige ervaring voor hem was. “Ja, dat was pure vrijheid”, zegt Peter enthousiast. “Ik hield van het avontuurlijke van die reis.” Toch is de sobere manier van reizen in ‘Down the Road’ eigenlijk niet bepaald iets waar Peter zelf meteen voor zou kiezen. “Ik ben in het verleden wel eens gaan kamperen met de scouts”, vertelt hij. “Maar dat viel nogal tegen. Het begon toen hevig te regenen en dat was niet alles, hoor. Ik wil in de toekomst zeker nog wel eens op avontuur gaan, maar ik hou toch vooral van comfort en netheid. Op luxecruise gaan met mijn mama. Dat is pas top! We hebben dat al meer dan eens gedaan. En dan mag ik ook al eens een glaasje champagne drinken.”

(lees verder onder de foto)

Geen twijfels

Maar hij twijfelde dus niet om mee te doen aan ‘Down the Road’. “Nee, ik was zelfs heel blij toen ik hoorde dat ik mee mocht”, zegt hij. “Ook omdat ik fan ben van Maarten uit het vorige seizoen. Ik ken hem goed, want wij zitten op dezelfde school.” Peter is nu bekend dankzij ‘Down The Road’. Maar hij speelt ook geregeld toneel voor een groot publiek. Hij is namelijk één van de acteurs van de Brasschaatse toneelgroep Gewoon Anders die vaak samen spelen met theatergezelschap Amatogo uit Wuustwezel. Die gezamenlijke voorstellingen met acteurs en acteurs met een beperking oogsten altijd veel succes.

“En ik doe ook aan badminton, zwemmen en netbal”, zegt Peter. “Met Het Sterrenhuis (het dagcentrum waar hij naartoe gaat, red.) zijn we zelfs aan het trainen voor de Special Olympics. Maar ik speel toch vooral heel graag toneel. Ik kan me dan helemaal uitleven en in de huid van mijn personage kruipen. Ja, da’s geweldig. Mijn vrienden bewonderen mij omdat ik toneel speel.” Al is het soms een hele uitdaging, vertelt hij. “Ik had toen nogal wat tekst en dat is moeilijk om te onthouden. Soms is het mij dan voorgezegd, maar ik heb ook zelf veel gelezen, hoor.”

De Kampioenen

Ondertussen lijkt het al veel vlotter te gaan. “Bij Amatogo had ik eens de rol van Mevrouw Kip”, vertelt Peter. “Dat was heel grappig, de mensen hebben toen veel gelachen. Het liefst van al speel ik komedie. Waarom? Ah, omdat mensen laten lachen het leukste is wat bestaat.” Deze gepassioneerde acteur koestert dan ook een ambitie: “Ik zou graag eens meespelen in een aflevering van mijn favoriete serie ‘F.C. De Kampioenen’. Dat moet de max zijn! En ze gáán weer nieuwe afleveringen maken, hé. Ja, al is het maar een klein rolletje... Amai, dat zou fantastisch zijn!”