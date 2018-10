Peter Dinklage waarschuwt 'Game Of Thrones'-fans: "Het wordt enorm verrassend, maar verwacht géén happy end" MVO

07 oktober 2018

09u41 3 TV 'Game Of Thrones'-acteur Peter Dinklage waarschuwt fans voor het einde van de HBO-serie, dat in 2019 zal worden uitgezonden. "Er zit een twist in die je nooit zal zien komen, ik had het ook nooit verwacht. Maar één ding is zeker: hoop niet op een happy end."

Dinklage (49) vertolkt al 7 seizoenen lang de rol van Tyrion Lannister. "Voor mijn personage eindigt het heel mooi, of het nu tragisch zal zijn of niet," vertrouwt hij het publiek toe. "Het is een goed geschreven einde."

Hij prijst schrijvers Dan Weiss en David Benioff dan ook voor hun prestatie. "Het worden volgens mij de beste 6 afleveringen in de geschiedenis van tv. Hou je maar klaar, want het wordt een wilde rit, met verhaallijnen die je nooit had zien komen. Ze hebben het fantastisch laten eindigen, beter dan ik ooit verwacht had. Geloof me, er staat jullie wat te wachten."

Toch, wie wacht op een rooskleurige happy end voor Jon Snow, Daenerys, Tyrion en hun kompanen - en vijanden - is eraan voor de moeite. "Verwacht je niet aan een happy end," schudt Dinklage het hoofd. Trouwe kijkers van de bloederige show weten echter wel beter. De acteurs en schrijvers van de reeks maakten het eerder al duidelijk: er gaan koppen rollen, ook van personages die je liever niet ziet gaan.

Dinklage was dit weekend op de première van zijn nieuwste film 'My Dinner With Hervé', waarin hij de titelrol van James Bond-acteur Hervé Villechaize op zich neemt.