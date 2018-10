Peter Bulckaen speelt wraakzuchtige Mathias in 'Familie': "Ik hoop dat ik niet word gelyncht op straat" HL

05 oktober 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 TV In ‘Familie’ heeft Mathias een vies plan uitgedokterd om Lars erin te luizen. Niet te doen, zó rancuneus en slecht hebben we de ex van Veronique nog nóóit gezien! "Ik hoop dat de kijkers mij niet gaan lynchen", vertelt acteur Peter Bulckaen in TV Familie.

Mathias was lange tijd de goeiige kerel, een beetje de sloef. Maar nu is het potje bij hem overgekookt. Zijn grote liefde - Veronique, dus - werd ingepikt door Lars. Zijn huwelijk is naar de vaantjes. "It’s payback time", vindt Mathias. De bedrogen echtgenoot wil wraak. En hij heeft in Marie een gedroomde bondgenoot gevonden. Want ook zij heeft nog een eitje te pellen met haar ex Lars én haar aartsrivale Veronique.

Machteloos

Hij heeft blonde Nora opnieuw ingehuurd. Deze keer niet om Lars te verleiden, maar om hem valselijk te beschuldigen van aanranding. Marie stookt de boel bij Fashion met plezier nog wat op. De verdachtmaking van ongewenste intimiteiten besmeurt Lars z’n imago, hij wordt scheef bekeken. En hij voelt zich zo machteloos. Kan Lars zijn onschuld alsnog bewijzen? Of zullen Mathias en Marie grijnzend zijn ondergang bewerkstelligen? En zal dat voor Veronique de druppel zijn en laat ze Lars vallen?

Amélie neergestoken?

Op ‘Familie’-fansites laten kijkers weten dat ze zich rot zijn geschrokken. Mathias, die zo’n smerig, laaghartig plan bedenkt? Zoveel slechtheid! Dat had werkelijk níemand van hem verwacht. Zijn gedrag wordt massaal afgekeurd: "Hij gaat over lijken! Dit is Mathias onwaardig. Wat een rotzak, zeg!"

En aangezien Marie helemaal meegaat in zijn plannen, ligt de conclusie voor de hand: "Er is een nieuw duivels duo opgestaan in ‘Familie’." En bovendien merken veel kijkers op dat het misschien wel Mathias is geweest die Amélie heeft neergestoken. Want blijkbaar is hij tot héél veel in staat.

Géén heilige

"Ik heb in het verleden al vaker een slechterik gespeeld, maar het is de eerste keer dat ik in ‘Familie’ op zo’n manier tekeer ga, natuurlijk. Mathias is verblind door woede en wrok en is blijkbaar van plan om heel ver te gaan", aldus acteur Peter Bulckaen (53).

Dit is voor veel kijkers nogal schokkend.

"Dat snap ik best. Mathias was altijd die doodbrave gast, hé. Niks op tegen. Maar ik vind het heel leuk en spannend om eens stout uit de hoek te komen."

Een beetje een verademing voor jou?

"Zoiets, ja. Weet je, ik had de scenaristen voorgesteld om goed aan de boom te schudden, als je begrijpt wat ik bedoel. Mathias mag iedereen eens verrassen. Pas op, ik heb deze verhaallijn niet bedacht, hoor. Maar ik kan me er perfect in vinden. Er mag nog eens stormweer opsteken in ‘Familie’-land."

Absoluut.

"De schrijvers zijn voortdurend op zoek naar drama en conflict, en deze keer zorgt Mathias daarvoor, samen met Marie. Een personage is nooit honderd procent goed of slecht, vind ik. En nu helt Mathias eens over naar de negatieve kant. Prima! Mij hoor je niet klagen."

Op fansites noemen ze jou al de nieuwe Didier De Kunst, naar de niets en niemand ontziende schurk (gespeeld door Ronny Waterschoot) die jaren geleden voor moord en doodslag zorgde in ‘Familie’. 

(lacht) "Da’s tof, want dat wil zeggen dat we in het opzet zijn geslaagd. Nu, ik lees al die berichten op de sociale media niet echt, hoor. Maar wat ik af en toe opvang, vind ik wel vreemd. Oké, Mathias is momenteel zeker geen heilige. Maar hem nu al de nieuwe Didier De Kunst noemen... Ik vind dat straf. Want voorlopig heeft Mathias nog geen mensen van kant gemaakt of zo."

Hopelijk zal Mathias niet zo’n gehate kerel ­worden als De Kunst. Want dan moet hij op de duur boeten en verdwijnt hij misschien achter de tralies én uit de serie.

"Ja, stel je voor. Maar kijk, de komende weken zullen er in ‘Familie’ nog heel wat onverwachte, heel heftige dingen gebeuren. Dingen die sommige kijkers misschien kwaad zullen maken."

Nu maak je ons nieuwsgierig.

"Ik mag niets verklappen, hé. Mathias zal zijn duistere kant sowieso nog ruimschoots tonen. En Marie trouwens ook. Ik denk dat de ‘Familie’-kijkers nog heel grote ogen zullen trekken. En wat mijzelf betreft... Ik hoop maar dat ik binnenkort niet op straat word aangevallen en ge- lyncht." (lacht) 

Dáár moet je niet bang voor zijn.

"Nee, ’t zou maar erg zijn. Het is tenslotte fictie. Maar ik moet zeggen dat ik wel in stilte geniet van al die verontwaardigde reacties op Mathias en de bezorgdheden van de kijkers. Ja, iedereen is helemaal mee met deze verrassende verhaallijn. Goed, hé?" (lachje)