Peter Boeckx werkt aan nieuw programma over topadvocaten: "Ik wil het zién gebeuren"

26 januari 2018

09u10 0 TV Peter Boeckx werkt aan een nieuwe tv-reeks, zo laat hij weten in Het Nieuwsblad. “Het idee is ontstaan na De Bende Haemers”, klinkt het.

Daarin schetste hij een beeld van Patrick Haemers, tussen zijn overvallen door. “Als Patrick Haemers nog had geleefd, had ik hem duizend-en-een vragen kunnen stellen. Daarom wou ik een reeks maken over gangsters die nog in leven waren.”

Boeckx maakte daarnaast nog een documentaire over Danny Vanhamel, maar nu wil hij zich focussen op de mannen aan de andere kant van het spectrum. “Het leek me minstens even interessant een reeks te maken over advocaten van die peetvaders van de misdaad.”

In zijn nieuwe programma volgt Boeckx Omar en Mounir Souidi, twee broers van wie de vader in 1973 vanuit Marokko naar België kwam. Een aantal jeugdvrienden van de gebroeders zit of zat in de cel, zij werden advocaat en hebben samen een kantoor. Leuk weetje: Mounir en Omar Souidi stonden model voor de twee advocaten in de film 'Patser' van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Peter Boeckx volgt ook Pol Vandemeulebroucke, de flamboyante strafpleiter die onder meer de Maasmechelse familie Aquino verdedigde.

“Ik volg de advocaten op kantoor, in de rechtbank, thuis, in de gevangenis, in de voetbaltribune." zegt Boeckx. "In programma's als Strafpleiters op Canvas, wordt het verteld, maar ik wil het zién gebeuren.”