Peter Boeckx maakt docureeks over Dennis Black Magic: "Wees gerust, het wordt géén pornoshow"

05 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Peter Boeckx, de man achter ‘The Sky Is The Limit’, bereidt een docureeks voor over pornokoning Dennis Black Magic (45). De werktitel luidt ‘Dennis vs. Black Magic’. “Omdat hij twee kanten heeft”, legt Peter uit, “het personage van de pornokoning, maar ook de mens Dennis. Ik wil ze allebei tonen.”

Dennis Black Magic voelt zich vereerd. “In mijn ogen is Peter Boeckx één van de beste tv-makers van de afgelopen tien jaar”, zegt hij. “Het is Peter ook menens met deze reeks. Toen ik anderhalf jaar in de cel zat, heeft hij altijd contact met mij gehouden.”

Dennis wil naar eigen zeggen een inkijk geven in de glitter en glamour van de internationale pornowereld. “Porno is populairder dan ooit”, aldus Dennis. “Praktisch iedereen kijkt ernaar, maar de makers... daar moet niemand van weten. Maar wees gerust, het wordt geen pornoshow. Bepaalde zaken kunnen nu eenmaal niet ­getoond worden op televisie.”

Gespletenheid

"De figuur van Dennis intrigeert me al langer”, pikt Peter Boeckx in. "Ik maakte eerder onder meer tv-reeksen rond gentleman-gangster Patrick Haemers en Jean-Pierre Van Rossem. Zulke figuren met hoog rock-’n-rollgehalte kleuren onze samenleving. In dat rijtje hoort Dennis thuis. Bovendien is er die gespletenheid. Je hebt het personage Black Magic, maar ook Dennis ‘de mens’. Over die laatste is ­weinig geweten. Ook die kant wil ik tonen.”

Black Magic Mansion

De voorbije weken waren er al een paar draaidagen. Onder meer in Praag, waar Dennis een Black Magic Mansion wil inrichten naar het voorbeeld van de Playboy Mansion van wijlen Hugh Hefner. De nieuwe tv-reeks van Peter Boeckx zal naar verwachting in 2020 op VIER verschijnen.

Ondertussen bereidt Dennis Black Magic ook een nieuwe pornofilm voor. En los daarvan kruipt acteur Matteo Simoni binnenkort in de huid van de pornokoning, voor een langspeelfilm over de ter ziele gegane dancing Zillion in ­Antwerpen.