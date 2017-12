Peter Boeckx maakt documentaire over ex-gangster Danny Vanhamel, dit zijn de eerste beelden MC

06u34 0 RV Peter Boeckx en Danny Vanhamel TV 'Ex-gangster': zo heet de nieuwe docureeks van reportagemaker Peter Boeckx, die in het voorjaar op VIER te zien is. Daarin worden de memoires verteld van Danny Vanhamel, in de jaren 80 één van Belgiës meest gevreesde gangsters. Op zijn conto: de beruchte Securitas-overvallen én de ontvoering van 'Anthony'ke' De Clerck. Vanhamel heeft zijn tijd gezeten en doet straks voor het eerst zijn verhaal.

Fans van 'De Slimste Mens ter Wereld' konden er de voorbije dagen niet naast kijken. In de reclame-onderbrekingen kregen ze 45 seconden lang een opwarmertje te zien voor 'Ex-gangster', dat in het voorjaar wordt uitgezonden. De vier- of vijfdelige docusoap van Peter Boeckx, die in 2012 al een programma maakte over 'De Bende Haemers', is een 'true crime'-reeks - een waargebeurd krimiverhaal dus. De hoofdrol is voor Danny Vanhamel, 62 jaar en in de jaren 80 en 90 een topcrimineel. Tussen 1985 en 1988 pleegde hij samen met zijn kompanen een hele reeks overvallen op geldtransporten van Securitas - met een gigantische buit van honderden miljoenen Belgische frank. In 1992 zat hij mee achter de ontvoering van de toen 11-jarige Anthony De Clerck, kleinzoon van textielbaron Roger De Clerck. De boodschap van zijn moeder tijdens een persconferentie - "Anthony'ke, ge zijt een toffe jongen" - werd tv-geschiedenis. De familie betaalde 254 miljoen Belgische frank (ruim 6,3 miljoen euro) losgeld, maar Vanhamel en zijn kompaan Jozef Peeters liepen wegens een reeks domme fouten al snel tegen de lamp. Anthony is inmiddels 36 jaar, getrouwd en zelf ook zakenman.

Gaston & Leo van de misdaad

Boeckx, die bij VIER vooral bekend raakte met 'lichter' tv-werk als 'The Sky Is The Limit' en 'The Show Must Go On', beet zich de voorbije jaren vast in het dossier-Vanhamel. "Boeckx heeft me maandenlang gebeld, heeft kennissen en mijn advocaten laten opdraven. Ik wilde niet meewerken, want ik zag mijn verleden als een afgesloten hoofdstuk", maakt Vanhamel duidelijk. "Tot hij vertelde dat er sowieso een reeks zou komen. Met of zonder mijn medewerking. En dat ik dus maar beter mijn zegje kon doen. Toen ben ik overstag gegaan."

Het feit dat Vanhamel levenslang kreeg voor zijn daden, niet naar de begrafenis van zijn vader mocht en hij - samen met de intussen overleden Peeters - werd afgeschilderd als de 'Gaston en Leo van de Belgische misdaad' heeft hem allicht overtuigd om voor eens en voor altijd zijn verhaal te doen. Bovendien moet hij zich, 25 jaar na zijn veroordeling, niet langer aan de voorwaarden voor zijn vrijlating houden en zich niet meer melden bij de justitieassistent. Dat speelt uiteraard ook een rol. "Ik ben trots. Ik heb het gehaald ondanks alle tegenkantingen, ondanks alle pogingen om mij te ruïneren. Ik zal in de tv-reeks geen blad voor de mond nemen", aldus nog Vanhamel.

Dat de ex-gangster ondanks een uitgezeten straf toch nog moet oppassen bleek begin dit jaar, toen zijn villa in Lummen in de vlammen opging. Brandstichting, wellicht. Op de oprit hadden onbekenden een witte fles cava op het dak van de geparkeerde Audi gezet. Sindsdien woont hij samen met zijn vrouw in vijf 'woonunits' naast het zwembad. Dat is de plaats waar hij Boeckx uitgebreid vertelt over zijn leven.

Schaamte

"Veel meer dan die ontvoeringszaak of die overvallen, wil ik het leven van Vanhamel reconstrueren", vertelde Peter Boeckx ons eerder al. "Eigenlijk zijn het de memoires van een ex-godfather, een ex-gangster, die zich over die ontvoering schaamt. En die een dikke streep onder dat verleden heeft getrokken."

