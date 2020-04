PETA maakt zich zorgen: gebruik geen échte tijgers in ‘Tiger King’-serie MVO

02 april 2020

13u05

Bron: ANP 0 TV Nu van de veelbesproken Netflix-documentaire rond ‘Tiger King’ Joe Exotic een serie wordt gemaakt, kan ook die rekenen op de nodige commotie. Dierenrechtenorganisatie PETA hoopt vooral dat er in de reeks geen echte tijgers worden gebruikt.

De documentaireserie ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ volgde de opmerkelijke dierentuinhouder Joe ‘Joe Exotic’ Maldonado-Passage. Joe hield privé ruim tweehonderd katachtigen als tijgers en leeuwen, fokte ze en liet zijn bezoekers met de welpjes knuffelen. Hoewel de Amerikaan zichzelf vooral een dierenliefhebber vond, werden in de documentaire kanttekeningen geplaatst bij het welzijn van de beesten.

Ook PETA was jarenlang in een strijd verwikkeld met Joe en heeft geen zin om dat nogmaals te moeten doen met de makers van de nieuwe serie. “Netflix’ ‘Tiger King’ is kritisch over het misbruik en de verwaarlozing van katachtigen en andere wilde dieren die worden gebruikt voor vermaak. Een ontwikkeling die teniet wordt gedaan als echte wilde dieren worden gebruikt in de aankomende Joe Exotic-serie”, laat PETA weten in een verklaring aan Amerikaanse media.

Comédienne Kate McKinnon is uitvoerend producent van de nieuwe serie over de tijgerverzamelaar. De actrice speelt zelf de rol van Carole Baskin, die jarenlang ruzie had met de excentrieke Joe. Carole runt het Big Cat Resue voor katachtigen die niet langer in het wild kunnen leven. Ook over haar verhaal ontstond de nodige ophef. Zo fokte zij in het verleden ook tijgers en vroegen kijkers zich af of Carole wellicht verantwoordelijk was voor de dood van haar man, die jaren geleden op mysterieuze wijze van de aardbodem is verdwenen.

Wanneer de serie moet verschijnen en via welk platform, is nog niet bekend.