Percy Jackson-serie in de maak voor Disney+ MVO

15 mei 2020

22u01

Bron: ANP 0 TV Streamingdienst Disney+ komt met een serie gebaseerd op de boekenreeks ‘Percy Jackson & the Olympians’. Dat maakte schrijver Rick Riordan donderdag bekend op Twitter.

Het gaat om een live-actionreeks die de verhaallijnen van de vijf boeken volgt. De schrijver verzekerde zijn fans dat hij nauw betrokken zal zijn bij het project. Wanneer de serie op de streamingdienst verschijnt, is niet bekendgemaakt.

Percy Jackson & the Olympians gaat over de 12-jarige Percy die erachter komt dat hij de zoon is van de Griekse god Poseidon. De eerste twee boeken werden eerder al verfilmd.

In september dit jaar zal Disney+ ook in België beschikbaar zijn.