Penelope Cruz wordt ster in Gianni Versace-crimeserie

11u37 0 EPA TV De moord op mode-ontwerper Gianni Versace in juli 1997, houdt de gemoederen nog altijd bezig. De Amerikaanse zender 'FX' wijdt het tweede seizoen van de serie 'American Crime Story' aan de Italiaan, die voor zijn huis in Miami werd neergeschoten door Andrew Cunanan. Deze man vermoordde voor Versace al vier mensen en pleegde acht dagen na diens dood zelfmoord.

Penelope Cruz speelt de rol van Donatella Versace, de zus van Gianni, die zijn mode-imperium overnam nadat hij overleed. De twee waren altijd bijzonder close en zij zag het dan ook als haar taak om zijn levenswerk voort te zetten. Dat is gelukt, want Versace is nog altijd een van de meest toonaangevende en succesvolle modehuizen ter wereld. Ricky Martin is te zien als Versace's levenspartner Antonio D'Amico. Glee-acteur Darren Chris speelt de rol van Cunanan.

'FX' heeft de trailer van 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' gelanceerd. De eerste aflevering wordt op 17 januari 2018 in Amerika uitgezonden. De eerste reeks van de populaire reeks ging over O.J. Simpson.