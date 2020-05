Pedro Elias, die zoontje met leukemie heeft, stuurt kinderen voorlopig niet naar school: “Wij wachten tot het écht veilig is” MVO

30 april 2020

22u44 0 TV Er heerst heel wat bezorgdheid over kankerpatiënten. Zeker nu de eerste versoepeling van de maatregelen in zicht is. Door hun verzwakt afweersysteem hebben ze namelijk schrik op een groter risico om corona op te lopen. Kom op Tegen Kanker lanceert daarom een ‘exitstrategie’ voor mensen met kanker. In Vandaag praat Danira met tv-maker Pedro Elias, bij wiens zoontje vorig jaar leukemie werd vastgesteld. Hij en zijn kinderen willen de maatregelen volhouden tot het écht veilig is.



Rover, de jongste zoon van televisiemaker Pedro Elias, vecht al een jaar tegen leukemie. De zware chemobehandeling is achter de rug, maar toch zorgt de huidige coronacrisis voor extra kopzorgen ten huize Elias. Dat vertelde Pedro een tijdje geleden in onze krant. “Wat is het effect van dit virus op een leukemiepatiënt? Men wéét het niet. We weten alleen dat Rover minder sterk is. En dat hij dit virus absoluut niet moet krijgen. Ik had een jaar geleden, toen hij de diagnose kanker kreeg, schrik dat Rover zou sterven. Maar Evelien totaal niet, en ik ben meegegaan in haar verhaal. Zo pakken we ook deze crisis aan: positief. Met veel humor. Maar ook met extra angsten.”

De quarantaine op zich valt mee, zegt Pedro in ‘Vandaag’. “Wij zijn getrainde quarantaine-mensen. Wij hebben een jaar in Gasthuisberg vertoefd, vaak vier keer per week. Wij zijn gewend om alle beestjes uit Rover zijn buurt te houden. Ik ben echt een ontsmetter geworden”, vervolgt hij. “Als de postbode is geweest, ontsmet ik de brievenbus. Je mag lachen, want het is belachelijk.”

Hoewel er al wordt nagedacht over opnieuw naar school gaan, houden Pedro en z'n vrouw Evelien de jongste kinderen - Rover en Bonnie (3) - voorlopig thuis. “Er zijn mensen die daarvoor gestudeerd hebben, dus ik heb niet meteen een mening over hoe je terug met z'n allen in die maatschappij moet, en daar wordt over nagedacht. Maar voor mij is het duidelijk: wij gaan gewoon wachten. Wij gaan gewoon wachten tot het écht veilig is. Want als mijn dochter dan wel naar school gaat, ook al zijn kinderen niet vatbaar ... Nee, wij gaan gewoon wachten.”

