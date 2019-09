Pedro Brugada redde het leven van Christoff: “Het had zeer slecht kunnen aflopen” TK

10 september 2019

Momenteel traint hij hard voor 'Dancing With The Stars', waarbij hij zich elke repetitie helemaal 'smijt'. Je zou niet zeggen dat het leven van Christoff begin dit jaar aan een zijden draadje hing. Hij werd toen met spoed geopereerd door de wereldberoemde cardioloog Pedro Brugada, die in 'Gert Late Night' kwam getuigen.

Brugada kende Christoff al voor de operatie. “Enkele gemeenschappelijke vrienden hebben me ooit meegenomen naar een concert van Christoff”, aldus de cardioloog. “En zo is er een vriendschap tussen ons gegroeid. Intussen probeer ik zoveel mogelijk concerten bij te wonen.” De vriendschap tussen de twee redde begin dit jaar het leven van de zanger. “Ik stond aan de start van een concertenreeks van 19 concerten, allemaal achter elkaar”, aldus Christoff. “Ik wilde nog snel gaan fitnessen voor de eerste show, maar daar ben ik flauw gevallen. Ze hebben me naar de huisart gebracht, maar die dacht dat het enkel aan de stress lag. Toen heb ik Pedro opgebeld, die me zei dat ik zo snel mogelijk moest langskomen.”

Gelukkig maar, want de nood was hoog. “Het bleek om een heel zware aantasting van een klep in de linkerkant van het hart te gaan”, legt Brugada uit. “Die was dringend aan reparatie toe. Het had echt slecht kunnen aflopen.” De cardioloog kon de klep gelukkig herstellen, en dat op een non-invasieve manier. “Christoff heeft maar twee kleine littekens overgehouden aan de ingreep, van amper 4 centimeter groot.” Intussen is de charmezanger weer helemaal in orde. “Voor ‘Dancing With The Stars’ ben ik nog langsgeweest bij Pedro om zeker te zijn dat ik kon deelnemen. Hij verzekerde dat mijn klep het prima doet.”

Kinderziekte

Ook Piet Huysentruyt heeft te maken gehad met Hartproblemen. “Ik heb twee weken op intensieve zorgen gelegen met hartproblemen”, klinkt het. Hij werd thuis onwel. “Mijn huisarts heeft me toen gered. Hij heeft ervoor gezorgd dat mijn vrouw mij wakker hield. Ik weet nog goed dat de hartslagmeter naast mij op intensieve meer dan 200 aangaf, wat me alleen maar onrustiger maakte. Achteraf bleek het om een een kinderziekte te gaan die ik nooit gehad had, en dat virus heeft mijn lichaam dan aangevallen. Ik had toen ook drie nachten niet geslapen, dus de stress zal er ook wel wat mee te maken gehad hebben.”

Als cardioloog ben je overigens ook niet gevrijwaard van hartproblemen. Brugada moest onlangs van zijn vrouw onder de scanner - “Ze zei ‘je bent 66, tijd voor een controle’” -, waaruit bleek dat hij problemen had met zijn kransslagaders. “Ik had geen klachten, maar twee dagen na die scan had ik twee stents. Én ik had een vernauwing van 95 procent in mijn linker halsslagader, wat tot spraakverlamming had kunnen leiden.” Hij wil daarmee duidelijk maken dat preventieve zorg erg belangrijk is in de cardiologie. “Ook als je geen klachten heb, laat je je best eens onderzoeken. Je weet het nooit. En ook: luister altijd naar je partner.”