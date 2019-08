Pedro Alonso uit ‘La Casa De Papel’ is topfavoriet bij vrouwelijke kijkers: “Ik heb nochtans geen uitzonderlijke kwaliteiten”



08 augustus 2019

Bron: PRIMO 6 TV Als de mysterieuze bendeleider Berlin was Pedro Alonso (48) een van de absolute smaakmakers in de Spaanse Netflixreeks ‘La Casa De Papel’. Ondanks zijn dood aan het einde van seizoen twee, slaagden de makers er toch in om hem ook in het derde seizoen te laten verschijnen. Een acteursleven was nochtans niet voor hem weggelegd: “Toen ik tegen mijn ouders zei dat ik acteur wilde worden, begrepen ze daar niets van.”

Het derde seizoen van ‘La Casa De Papel’ werd deze maand op het Netflixpubliek losgelaten en tot ieders verbazing is Pedro Alonso - Berlin in de reeks - daar nog steeds in te zien. Zijn dood op het einde van seizoen twee verhindert niet dat de publiekslieveling nog via flashbacks kan terugkeren naar het scherm. Met zijn donkerbruine ogen en zijn mysterieuze blik is Alonso vooral een favoriet bij de vrouwelijke kijkers. ‘Dat kan zijn’, lacht de acteur. “Maar ik heb geen uitzonderlijke kwaliteiten, hoor. Ik ben niet gespierd en lijk helemaal niet op mensen die beschouwd worden als sekssymbolen. Ik kan gewoon een krachtig personage neerzetten, dat kan eigenlijk iedereen.”

‘La Casa De Papel’ is een doorslaand succes. De reeks werd oorspronkelijk uitgezonden op de kleine Spaanse zender Antena 3, maar toen Netflix de rechten kocht werd de serie in een mum van tijd populair over de hele wereld. Nu, twee jaar na de eerste release, is de reeks de populairste niet-Engelstalige Netflixreeks ooit. Dat is ook de verdienste van Pedro Alonso als Berlin, naast Tokyo (Úrsula Corberó), El Profesor (Álvaro Morte) en Rio (Miguel Herrán) een van de populairste personages. “Het is niet zo dat ik al van jongs af aan bekend ben”, zegt Alonso. “Vóór ik aan acteerstudies begon, heb ik eerst journalistiek gestudeerd. Toen ik tegen mijn ouders zei dat ik acteur wilde worden, begrepen ze daar niets van. Ze kenden het milieu niet. Ik ben opgegroeid in de schoenenwinkel van mijn ouders, van de Emmy Awards hadden ze nog nooit gehoord, de grote jaarlijkse schoenenbeurs in Spanje was hun walhalla. In dat opzicht was ik wel een beetje het zwarte schaap van de familie, al moet ik zeggen dat mijn mama me altijd voor de volle honderd procent gesteund heeft.”

Alonso’s mama, die inmiddels overleden is, zou nu zo fier als een gieter zijn, want op zijn 48ste is Alonso populairder dan ooit. En rijker. De Spaanse acteur krijgt immers 61.000 euro per aflevering van ‘La Casa De Papel’, een reeks waar inmiddels al 22 afleveringen van zijn opgenomen. Goed voor een totaal van 1.342.000 euro. Er wordt zelfs al gesproken van een spin-off, een reeks die helemaal rond hem draait. “Ik hou echt van de rol van Berlin”, zegt Alonso. “Hij is een leiderstype, maar is tegelijkertijd ook heel ambigue. Ik zou de rol graag nog wat uitdiepen.” Voorlopig geniet Alonso nog van het succes van ‘La Casa De Papel’. “Het succes is echt onverwacht”, aldus de acteur. “Het feit dat een Spaans-talig reeksje zo kan concurreren met de grote Engelstalige kleppers is echt onwaarschijnlijk. Toen de reeks beschikbaar werd op Netflix was het als een tsunami die alles overspoelde.”

De reeks heeft Pedro Alonso dus geld en roem opgeleverd, maar het grootste voordeel vindt hij zelf iets anders. “‘La Casa De Papel’ biedt me de luxe om neen te zeggen tegen projecten die me minder aanstaan”, zegt hij. “Wanneer ik niet aan het acteren ben, schilder ik, dat vind ik echt fantastisch. Daarnaast schrijf ik ook. Mijn volgende boek - dat uitkomt bij Penguin Random House - zal ‘Het Boek Van Filipo’ heten. Het gaat over een rebellenleider ten tijde van het antieke Rome.” Als schrijver beseft Alonso zeer goed wat voor vakmensen de scenaristen van ‘La Casa De Papel’ zijn. “Het is echt fantastisch om aan zo’n verhaal mee te werken. De manier waarop ze me opnieuw gelanceerd hebben, is gewoon heel goed gevonden.”

‘La Casa De Papel’, beschikbaar op Netflix.