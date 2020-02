Pech voor Netflix: bedrijf riskeert schadevergoeding van 25 miljoen dollar MVO

13 februari 2020

12u04

Bron: Hollywood Reporter 2 TV Slecht nieuws voor Netflix. Het pleidooi van het bedrijf om een aanklacht voor 25 miljoen dollar (zo’n 23 miljoen euro) te laten afwijzen, werd niet aanvaard. De rechtbank zal er nu over beslissen of het bedrijf wel degelijk die torenhoge schadevergoeding moet betalen.

De klacht komt er na een aflevering van de populaire Netflix-reeks ‘Black Mirror’. De extra lange aflevering ‘Bandersnatch’ stelde kijkers in staat om tijdens het kijken zélf mee het verloop van het verhaal te kiezen. Dat kon omdat er tijdens de aflevering keuzeknoppen verschenen. Men kon dan kiezen tussen simpele dingen zoals ‘cornflakes of boterhammen?’, maar men moest later ook nadenken over moeilijkere keuzes, zoals ‘spring je van het dak of toch maar niet?’.

Chooseco LLC, een uitgeverij van kinderboeken, meent dat het concept gebaseerd is op hun ‘kies je eigen avontuur’-boeken, die lezers op een gelijkaardige manier laten kiezen tussen verschillende scenario’s. “Netflix heeft ons benaderd voor de rechten”, klinkt het. “Maar toen ze die niet konden krijgen hebben ze ‘Bandersnatch’ uitgebracht, een goedkopere kopie.” De klacht werd ingediend in januari 2019. Sindsdien probeerde Netflix om een rechtszaak te ontlopen door de klacht nietig te laten verklaren. Dat is hen niet gelukt, blijkt nu.

Een rechter in Vermont heeft de zaak aanvaard, waardoor er nu een rechtszaak zal volgen die mogelijk in het nadeel van de streamingzender zal eindigen. Als ze verliezen, zou hen dat 25 miljoen dollar (zo’n 23 miljoen euro) kunnen kosten.

Geen pretje in een tijdperk waarin de concurrentie tussen de streamingdiensten al maar groter wordt. Met de komst van Disney+, Apple TV en Amazon Plus (en lokale alternatieven zoals de ‘Vlaamse Netflix’ van VTM en Telenet in ons land) heeft Netflix al lang niet meer het monopolie op online tv. Het is belangrijker dan ooit dat ze zich onderscheiden van de rest, bijvoorbeeld door dure, Oscarwaardige producties op de markt te brengen. Die 25 miljoen zou dus veel beter besteed kunnen worden...