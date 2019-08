Pech voor de fans: er komt ook geen film van ‘The OA’ SDE

29 augustus 2019

07u29

Bron: ANP 0 TV Fans van Netflix-serie ‘The OA’ moeten toch echt afscheid nemen van hun geliefde personages. Ondanks verschillende acties van vaste kijkers, waaronder zelfs een hongerstaking, is ook het idee van een film waarin het verhaal wordt afgerond, nu van de baan.

Variety meldde woensdag dat de bedenkers van de serie, Zal Batmanglij en hoofdrolspeelster Brit Marling, gesprekken met Netflix hebben gevoerd over een eventuele film, maar toch hebben besloten om niet door te gaan met dat plan. Het was ooit hun bedoeling om in vijf seizoenen het verhaal te vertellen over de blinde Prairie die na een ontvoering van zeven jaar weer kan zien, en een film van twee uur zou niet voldoende zijn, vinden ze.

Eerder deze maand maakte Netflix bekend na twee seizoenen de stekker uit de scifi-serie te trekken. Kijkers reageerden boos en probeerden de show te redden met verschillende acties. Zo deed een groep een flashmob voor het kantoor van Netflix in New York. In Los Angeles stond een fan die in hongerstaking was gegaan dagelijks voor het bedrijfspand van de streamingservice. Helaas mocht het niet baten.