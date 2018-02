Peaky Blinders-fans lopen storm voor dit festival TK

05 februari 2018

14u02

Bron: Birmingham Mail 0 TV Het vierde seizoen van Peaky Blinders, de razend populaire BBC-reeks die ook op Netflix te zien is, is afgelopen. Fans moeten waarschijnlijk tot 2019 wachten op een vijfde reeks - tot hun grote frustratie. De stad Birmingham verzacht hun leed echter wat door een heus Peaky Blinders-festival te organiseren.

Het is meer bepaald het Black Country Living Museum in Dudley die de themadagen organiseert. Gedurende twee weekends in september zullen ze 's avonds de wereld van Shelby en co tot leven wekken, inclusief cocktails en live theater.

Van zeven uur 's avonds tot half elf kan je door de straten van Birmingham dwalen - nagebouwd naar de set van de serie - en zelfs een pint drinken in de Garrison pub. Je kan ook het nachtleven van de jaren '20 induiken en genieten van live muziek, entertainment en gedans. En wees niet verbaasd als er een heuse vechtpartij ontstaat, want het museum heeft acteurs ingehuurd om alles zo echt mogelijk te doen lijken.

Wie graag nog een ticket wil bemachtigen, is er helaas aan voor de moeite. De vier avonden waren in een mum van tijd uitverkocht. Al is het de moeite waard om de verkoopsite in het oog te houden, want zulk succes is vermoedelijk voor herhaling vatbaar.