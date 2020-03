Paula Sémer eert allereerste vrouwelijke minister Redactie

31 maart 2020

00u00 0 TV Een mix van folklore, avontuur en rebellie: dinsdagavond struint Sofie Lemaire door de straten van Gent. In haar zoektocht naar 'Meer vrouw op straat' is een bijzondere rol weggelegd voor Paula Sémer.

Het tv-icoon brengt een ode aan Marguerite De Riemaecker-Legot, de eerste vrouwelijke minister in ons land. Verder maken we kennis met Antoinette Vandeputte, Gents volksfiguur én verwoed voorstander van abortus in een tijd waarin dat absoluut niet evident was.

Ook spionne Louisa D'Havé komt aan bod, een dame die Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog veel leed bespaarde. Tot slot brengen enkele Gentse topchefs een passend eerbetoon aan de vrouw achter de Gentse katrienspekken.

'Meer vrouw op straat', dinsdag om 21.20 uur op Canvas.