Paul Rudd maakte slechte eerste indruk op 'Friends'-set

12 oktober 2019

10u09

Bron: Metro UK 0 TV Paul Rudd (50) heeft bekend dat hij tijdens het filmen van ‘Friends' met een Segway over de gebroken teen van Jennifer Aniston (50) reed. Het gebeurde bovendien op zijn eerste dag op de set, gaf hij toe in de ‘Graham Norton Show’. Van een ongemakkelijke ontmoeting gesproken.

“Ik kwam aan op de set voor mijn eerste aflevering", herinnerde Paul Rudd zich. “Jennifer reed rond op een Segway omdat ze haar teen gebroken had en iedereen was helemaal weg van dat ding. Matt LeBlanc vroeg of hij ook een ritje mocht maken en hij wist meteen wat hij moest doen. Daarna vroeg ik of ik ook eens mocht. Ik draaide rond en rolde recht over Jennifers voet", klonk het vervolgens beschaamd.

“De producers keken in paniek naar elkaar, alsof ze wilden zeggen: ‘Is het te laat om hem te ontslaan? Staat zijn personage al vast?’ Ik voelde me verschrikkelijk. Wat een onheilspellend begin.” Gelukkig werd Paul niet op staande voet ontslagen. Uiteindelijk was hij van 2002 tot 2004 te zien als Mike, Phoebe’s vriendje. “Het was zo geweldig om er deel uit te maken van, al lijkt het wat onwerkelijk en een beetje vaag als ik eraan terugdenk. De show was zo'n fenomeen. Ik zat in de laatste aflevering, wat absurd was. Ik bevond me op de set en Jennifer Aniston was aan het huilen”, vertelde hij er nog bij. “Ik dacht: ‘Ik hoor hier niet te zijn’, dus om het ijs wat te breken, ging ik naar haar toe en zei: ‘Wel, we hebben het gedaan! Wat een rit is het geweest!’ Maar dat mopje kwam niet zo goed aan.”