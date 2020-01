Paul Michiels werd in de jaren 80 gecensureerd: “Te pornografisch” TK

04 januari 2020

11u27

Bron: Canvas 1 TV We kennen hem vooral als een van de helften van de succesvolle popgroep Soulsister, maar voor hij Jan Leyers tegen het lijf liep, had Paul Michiels (71) een solocarrière. Onder de naam P.P. Michiels trad hij op en maakte hij ook een videoclip. Een erg pornografische videoclip, zo blijkt.

In het programma ‘Canvas Popnacht’ duiken muziekexperten Jan Delvaux en Jimmy Dewit samen met presentator Tomas de Soete de popgeschiedenis in. Bij het snuisteren door het VRT-archief kwamen ze gisterenavond een videoclip van P.P. Michiels tegen voor het nummer ‘Females’ die ooit gecensureerd werd wegens ‘te pornografisch’. Ze vroegen Michiels om tekst en uitleg: “Het nummer gaat over het moment waarop ik twee meisjes tegenkom die me om dope vragen, waarop ik zeg dat ik veel interessantere dingen te bieden heb.” De regisseur nam dat verhaal nogal letterlijk, waardoor Michiels in de clip met de twee vrouwen in bed belandt.

“Dat was durven, hé”, herinnert Paul zich. “Ik had dat trouwens ook niet tegen mijn vrouw gezegd op voorhand, en toen zag ze dat dan ineens op de tv.” Niet alleen bij zijn echtgenote viel de clip niet in goede aarde, ook kijkend Vlaanderen was allerminst akkoord. “Het was een echte schande toen”, aldus Michiels, die toen 32 jaar oud was. “Het regende boze lezersbrieven van moeders die het hadden over ‘ontucht’ op de televisie.” Uiteindelijk werd de clip van het scherm gehaald.

Michiels vertelt dat hij op dat moment nog erg zoekende was naar zijn eigen identiteit. “Die scène met de satijnen peignoir en rode slip aan het zwembad bijvoorbeeld, dat was me aangepraat door de regie en niet mijn eigen beslissing. De gedaanteverandering die ik daarna met Soulsister onderging was eigenlijk enorm. Zo zie je maar wat je allemaal kan doen met een mens.”