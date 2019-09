Paul De Leeuw treurt om de dood van zijn kat: “Ik heb net haar urne opgehaald” SH

13 september 2019

13u33

Binnenkort start een nieuw seizoen van het Nederlandse programma 'Ranking The Stars'. Ook dit jaar neemt Paul De Leeuw de presentatie op zich, maar voor het zover is, moet de presentator de dood van zijn kat Dolly nog verwerken. Hij liet het dier cremeren en nam haar urne zelfs mee naar huis. Dat vertelde hij nogal onverwacht tijdens het radio-programma 'Veronica Inside'.

Wat een gezellige babbel moest worden over het nieuwe seizoen draaide anders uit. Tijdens een telefonisch gesprek was er steeds een rommelig geluid hoorbaar. Toen presentator Wilfred Genee vroeg wat Paul toch aan het doen was, antwoordde hij aarzelend. “Dat wil je niet weten. Nee, dat ga ik niet zeggen.” Maar na wat aandringen werd duidelijk wat er aan de hand is. “Ik heb de urne van mijn poes opgehaald”, vertelde Paul.

Er werd nog even gelachen, maar het bleek geen grapje te zijn. “Onze poes is overleden. De urne zet ik nu net op het keukenblad met een kaarsje”, vertelde Paul. De kat had een vergrote hartkamer. Op aanraden van de dierenarts heeft Paul haar laten inslapen. Wanneer sidekick Rick Romijn bevestigt dat het een erg lastige beslissing is om een huisdier te laten inslapen, reageert Paul met zijn typische humor. “Met mensen is dat minder lastig!”

Paul liet nog weten dat je huisdieren alleen kan laten cremeren of samen met andere dieren. Paul koos ervoor hun kat alleen te laten cremeren. “Ze heeft een solocrematie gehad”, zei de presentator.