Patty Brard uit ‘Expeditie Schoonmoeder’ heeft al acht jaar geen contact meer met haar dochter: “Ik ben echt ervaringsdeskundige”

Patty Brard (64) kent u nog als zangeres van Luv', als de ex van Ron Brandsteder en het strenge jurylid in 'K2 Zoekt K3'. Nu presenteert ze 'Expeditie Schoonmoeder' op TLC. Én is ze 40 kilo afgevallen. "Na die maagverkleining viel alles op z'n plek", zegt ze in Dag Allemaal.

In ‘Expeditie Schoonmoeder’ reizen vier schoon­moeders en -dochters/-zonen samen met Patty Brard naar een exotisch eiland om er aan hun relatie te werken. Een programma dat de flamboyante presentatrice op het lijf geschreven lijkt.

Heb jij zelf veel schoonmoeders ‘versleten’?

(lacht) Ik heb één erg lieve Italiaanse schoonmoeder gekend: de oma van mijn dochter. Helaas is ze overleden. Het was niet de traditionele Italiaanse schoonmama die altijd alles beter wist. Integendeel: ze stelde zelfs voor om samen naar de kapper te gaan. Verder had ik een ontzettend goede band met de moeder van Ron. Zij was als een tweede moeder voor mij. Nu ben ik al veertien jaar samen met Antoine (van de Vijver, een architect uit Zeeuws-Vlaanderen, nvdr), maar helaas heb ik zijn ouders nooit mogen leren kennen.

Tijdens de interviews met de kandidaten houd je het niet altijd droog.

Ik heb een slechte relatie met mijn dochter Priscilla. We hebben al acht jaar geen contact meer. Toen een kandidate aan haar schoonmoeder foto’s liet zien van haar kleinkind dat ze nog nóóit had gezien, werd ik emotioneel. Want ik vóelde haar verdriet. Ik brak echt in tweeën. Met je dochter geen contact hebben, is heel erg. Maar je kleinkind niet zien, lijkt me net zo erg.

Jij en je dochter hebben nog steeds geen toenadering gezocht?

Nee. In Nederland vroeg men zich ook wel af of uitgerekend ík de geschikte persoon was om dit programma te presenteren. Terwijl: ik ben een ervaringsdeskundige als het gaat over moeilijke verhoudingen binnen de familie.

Een jaar geleden liet jij een gastric bypass uitvoeren, waardoor je veertig kilo bent afgevallen. Bekijken mensen jou anders nu je minder zwaar bent?

Absoluut. Da’s best confronterend. Meer dan ooit snap ik dat je normaal gezien ’n jaar psychologische begeleiding krijgt vóór je op de operatietafel belandt. Ze snijden een stuk van je maag weg, maar ook in je hoofd vereist het ’n heel andere houding.

Hoe bedoel je?

Gek genoeg denk ik nog steeds dat ik dik ben. Ook moet ik nog wennen aan mijn nieuwe spiegelbeeld. Wanneer ik een foto op sociale media zet, kan ik niet altijd geloven dat het Patty Brard is die daarop staat.

Waarom koos je voor deze operatie?

Om gezondheidsredenen. Mijn BMI was te hoog en ik flirtte met suikerziekte. Ik ben dan ook altijd een bourgondiër geweest: lekker eten, een goed glas wijn... Na die maagverkleining viel álles op z’n plek.

Heeft jouw zelfvertrouwen nu een flinke boost gekregen?

Vanzelfsprekend, ook al trok ik me niet zoveel aan van wat mensen over me zeiden of schreven. Het nadeel is dat ik nu mijn schild kwijt ben. Ik kan me niet langer verstoppen achter mijn overgewicht. Als iemand een opmerking over m’n uiterlijk maakt, komt dat harder binnen dan vroeger.

Het internet staat vol foto’s van jou uit jouw volslanke periode. Zou je die niet allemaal willen verwijderen?

Mocht ’t kunnen, ik zou met één klik alle foto’s van de laatste vijf jaar wegdoen. Aan de andere kant heeft mijn verleden ook het pad gevormd voor de dame die ik nu ben. Ach, ik zit nu goed in m’n vel en ik straal dat ook uit. Ik heb net weer mijn tv-contract verlengd met vier jaar. Wie kan dat op z’n 64ste nog zeggen?