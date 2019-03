Patrick, Jean of... Jens Dendoncker? Vanavond weten we eindelijk wie stierf in ‘Studio Tarara’ KD

26 maart 2019

Wie is er gestorven in 'Studio Tarara'? Op die vraag krijgen we vanavond na weken wachten eindelijk een antwoord, want politie-inspecteur Pascal vindt in de slotaflevering het laatste missende stukje in de puzzel van de mysterieuze (zelf)moord. Dankzij de videotapes weten we alvast wie het slachtoffer niet is: sketchacteurs Ricky en Sandra, producer Christine, kleedster Babs en schminkster Kim. Ook van Roxanne, die haar miskraam probeert te verwerken, weten we dat zij niet van het dak gesprongen is. Maar wie ligt er dan wel onder het laken? Is het de goedlachse publieksopwarmer Patrick - Trikke - Willems (Geert Van Rampelberg) of toch de oversekste acteur Jean Van Hoof (Peter Van Den Begin)? Beide heren kwamen nog niet voor in de tapes en geen van hen werd op de plaats delict gezien tussen de geschrokken omstaanders.

Er duikt ook nog een nieuw gezicht op in de aflevering van vanavond, want comedian Jens Dendoncker kreeg een gastrolletje... en daarvoor een opmerkelijk kapsel. De kans dat hij onder het doek op de VTM-parking zal liggen, lijkt ons echter klein. Voor Jens was zijn cameo trouwens extra speciaal, want zijn vriendin Lauren Versnick (Babs) behoort tot de vaste cast.

De voorbije weken keken gemiddeld 710.000 kijkers naar 'Studio Tarara'. De reeks werd ook opgemerkt in het buitenland, met een selectie voor het internationale festival Canneseries in april en een nominatie voor de TV & Film Awards in New York.

'Studio Tarara’, om 20.35 uur op VTM