Pat Krimson vervangt Willy Sommers in ‘Gert Late Night’ KDL

06 oktober 2019

15u36 1 TV Maandag gaat de laatste week van ‘Gert Late Night’ van start. En daar hoort meteen een wissel van gast bij.

Gert Verhulst en James Cooke zouden vanaf maandag normaal gezien Willy Sommers vier dagen lang te gast hebben op de Evanna, maar omdat Willy vorige week afscheid moest nemen van zijn moeder, gaat dat bezoek niet door. Het team achter ‘Gert Late Night’ moest daarom op zoek naar een vervanger en die vonden ze in Pat Krimson.

Het is niet de eerste keer dat er een vervanger gezocht moet worden. Eerder werd aangekondigd dat Annie Geeraerts, beter bekend als ‘de bomma’ uit ‘Familie’ naar de Evanna zou afzakken, maar toen stak VTM stokken in de wielen. Uiteindelijk werd Davy Gilles opgetrommeld om de plaats van Annie in te nemen.

Pat krijgt de komende week het gezelschap van televisie- en radiomaakster Siska Schoeters en wielrenner Remco Evenepoel. Na deze week stopt het huidige seizoen van ‘Gert Late Night’, in november zien we Gert en James wel al opnieuw samen aan het werk in ‘De Battle’.