Pat Krimson vertelt in ‘Bedgeheimen' over zijn vete met Regi: “Hij was een beetje een copycat” SDE

08 oktober 2019

22u50

Bron: VIER 0

Pat Krimson kroop in het bed met James Cooke en vertelde daar openhartig over zijn relatie met Loredana (“de Italiaanse furie”), zijn dochtertje Troy (“Een kind verandert je leven. Dat is effectief zo.”) en trouw zijn (“Ik heb wel eens een minnares gehad.”). Maar de muzikant deed vooral een boekje open over zijn vete met Regi. “Hij was een beetje een copycat", klonk het. “Bij mij en Regi, da’s zoals Anderlecht en Club Brugge.”