Pat Krimson en Loredana zoeken een loft in hun vertrouwde Limburg: “Ibiza, we hebben het daar een beetje gezien” Jan Ruysbergh

25 augustus 2019

Bron: Dag Allemaal 0 TV Maandag schiet ‘Huizenjagers’ opnieuw uit de startblokken op VIER, met als opvallendste deelnemers Pat Krimson (54) en Loredana (33). “ We zijn nog steeds héél happy in ons huis in Zonhoven, maar ik kijk al een tijdje uit naar een industriële loft”, zegt Pat in Dag Allemaal.

Een prachtige villa met een enorme tuin en heel wat privacy in het landelijke Zonhoven: zeggen dat Pat en Loredana in een klein paradijsje op aarde wonen, is geenszins overdreven. Dat ze meedoen aan ‘Huizenjagers’, is dan ook wat verrassend. “Oh, maar we zijn nog altijd zeer happy met ons huis in Zonhoven, hoor”, zegt Pat. “Maar ik ben al een tijdje aan het uitkijken naar een loft met een industrieel karakter, met het oog op de toekomst.”

Wat waren jullie belang­rijkste eisen voor de ‘Huizenjagers’?

Het moet vooral een wow-­factor hebben, en we moeten er een goed gevoel bij hebben. De inrichting kunnen we later zelf nog bepalen. We hebben ook liefst zo weinig mogelijk trappen, want we moeten vaak met bagage sleuren. En natuurlijk moet er ook een tuintje of dakterras aanwezig zijn.

Zouden jullie ooit ergens anders in België kunnen wonen dan in Limburg?

Loredana en ik zijn twee echte Limburgers, dus we blijven graag in de provincie. En dan nog liefst in Zonhoven. Of dat gelukt is, daarvoor moeten de mensen kijken. (lacht)

Is een stekje op Ibiza of in het zuiden van Europa nog altijd een droom?

Na tien jaar Ibiza had ik het daar wel een beetje gezien. Het was een geweldige periode, maar ik ben nu even gelukkig in Zonhoven.

Wat zijn de plannen met 2 Fabiola de komende ­maanden nog?

We treden dit jaar nog vaak op, maar 2020 is ons laatste tourjaar. In 2021 komt er wel een theatertournee. Dus we zijn zeker nog meer dan twee jaar zoet met 2 Fabiola. Voorts werken we aan de solocarrière van Loredana, en ook de dj-sets van Pat lopen als een trein. We zijn blij met onze agenda en plannen ook nog enkele nieuwe platen. Nee, ons liedje is nog lang niet uitgezongen!

