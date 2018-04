Pastoor Pieter van ‘De Mol’ verdeelt dorpsgenoten én de kerk: "Mensen zien hem als een 'tafelspringer'" JD

04 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Jong, ultraprogressief en vooral: niet vies van schuttingtaal. Nee, priester Pieter (34) uit ‘De Mol’ beantwoordt niet bepaald aan het clichébeeld van de dorpspastoor. In zijn parochie vallen verdeelde meningen te horen over Pieter, zo merkt Dag Allemaal in Assebroek bij Brugge.

Het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ heeft zijn start niet gemist. De eerste aflevering op zondagavond lokte meer dan een miljoen kijkers, en liet zo ‘De Drie Wijzen’ en met een nog ruimere marge ‘Boer Zkt. Vrouw’ achter zich. Psychologe Kelly uit Laarne moest als eerste het onderspit delven, maar vooral pastoor Pieter beroerde de tongen.

Schietgebedjes hebben we de eerwaarde nog niet horen zeggen, maar hij bezondigt zich wel aan bepaald onchristelijk woordgebruik. ‘Fuck’, ‘what the hell’, en in de tweede aflevering - of Pieter ook die heeft overleefd, was bij het ter perse gaan nog niet bekend - een stevige ‘Godverdomme’. Niet zo fraai voor een zielenherder.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN