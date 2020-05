Pascal en Jan gaan op pad met hun kleinkinderen in ‘Twee Tinten Grijs’ DBJ

26 mei 2020

00u00 0 TV Ze trokken al naar Lourdes, leerden dansen en maakten radio, maar dinsdagavond doen Pascal Braeckman (57) en Jan Van Eyken (65) datgene wat op hen het meeste indruk maakte: met drie van hun kleinkinderen trekken de twee opa's op zomerkamp.

Pascal doet dat met zijn kleinzoon Thorin, Jan met zijn kleindochters Irene en Maronne. Ze gaan op schattenjacht, bouwen zandkastelen, spelen in de regen en lezen verhaaltjes voor. "Het was best een confronterende week", blikt Jan terug. "We kwamen tot het besef dat we hen door een gebrek aan tijd veel te weinig zien."

Voor Pascal was dit de meest waardevolle aflevering uit de hele reeks van 'Twee tinten grijs'. "Als de kleinkinderen ambetant beginnen te doen, kunnen we ze normaal gezien weer meegeven met de ouders, maar nu moesten we vijf dagen voor hen zorgen. Het heeft onze relatie goed gedaan."

'Twee tinten grijs' is op dinsdagavond om 20.20 uur te zien op Eén.