Pascal Braeckman snapt commotie rond ‘Wat een dag’ niet: “Ik voelde mij helemaal niet gepakt” DBJ

29 oktober 2019

07u30 0 TV Davy Parmentier (36) heeft zich in ‘Wat een dag’ geëxcuseerd voor de manier waarop hij vorige week het overlijden van Marieke Vervoort aan Pascal Braeckman voorlegde. Die wist niet van het overlijden van zijn goede vriendin toen Parmentier het hem voorschotelde.

“Met een overlijden moet je altijd respectvol omgaan. De uitspraak was misschien niet even handig in die uitzending en bij deze wil ik me er graag voor excuseren. Sorry.” Davy Parmentier bood in de aflevering van ‘Wat een dag’ van maandagavond zijn excuses aan voor de manier waarop hij in de proefaflevering van vorige week dinsdag omging met het overlijden van rolstoelatlete Marieke Vervoort.

Hij had toen klankman Pascal Braeckman te gast naar aanleiding van wereldstotterdag en legde hem op het einde van dat item plots ook het nieuws van het overlijden van Marieke Vervoort voor. Braeckman, een goede vriend van Vervoort, stond met zijn mond vol tanden.”Shit zeg, ik wist dit niet. Ik ben even van mijn melk”, klonk het toen.

In de uitzending van maandag was Braeckman opnieuw te gast om te vertellen dat hij de hele commotie rond het fragment van vorige dinsdag niet goed begrijpt. “Ik voelde mij helemaal niet gepakt. Buiten tv hadden we dat gesprek op juist dezelfde manier gevoerd.”

Het bewuste fragment: