Pascal Braeckman krijgt eigen rubriek in ‘Iedereen Beroemd’ SD

25 juni 2019

07u31

Bron: NB 2 TV Pascal Braeckman (57), onder andere de vaste klankman van Tom Waes, krijgt vanaf september een eigen rubriek in ‘Iedereen Beroemd’. Elke week zal Braeckman in zijn zijspan een Vlaming met een mentale of fysieke beperking - in de breedste zin van het woord - meenemen.

Het doel van de uitstap is om een fijne dag te beleven. “Niets meer, niets minder”, vertelt Braeckman in Het Nieuwsblad. “Het is geen droomfabriek, er worden geen bergen verzet. Soms doen we een activiteit die mijn gast graag doet, soms zijn we gewoon weg en hebben we een goeie babbel.” Een van de gasten is Sven Van de Velde, die door twee oogaandoeningen stilaan blind werd. Hij nam al deel aan het programma ‘Voorbij de grens’ op Eén, waarin hij met negen andere mensen met een beperking en fotografe Lieve Blancquaert achttien dagen door Nicaragua trok.