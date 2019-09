Pascal Braeckman: “Ik krijg minder opdrachten als klankman. Ik wordt gewoon te vaak aangesproken op straat” SS

11 september 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Het was even geleden dat we Vlaanderens bekendste geluidsman Pascal Braeckman (57) in beeld zagen. Maar de komende woensdagen neemt hij in ‘Iedereen beroemd’ op Eén Vlamingen met een beperking op sleeptouw. “Ik ben geen interviewer, hé. Ik probeer die mensen gewoon een toffe dag te bezorgen.”

Elf jaar is het inmiddels geleden dat Vlaanderen kennismaakte met Pascal Braeckman. Met zijn sympathieke intermezzo’s deed de vaste klankman van ‘Tomtesterom’ de kijkcijfers evenzeer mee de hoogte in schieten als de prestaties van Tom Waes. Sindsdien duikt hij geregeld op vóór de camera, en met ‘Merci Pascal’ heeft hij nu zelfs zijn eigen rubriek in ‘Iedereen beroemd’ op Eén. Elke week neemt hij in zijn motor met zijspan een Vlaming met een mentale of fysieke beperking mee. Zijn doel: eenvoudigweg samen een fijne dag beleven. “Ik was ook de geluidsman van Koen Wauters toen hij voor het eerste seizoen van ‘Over Winnaars’ met Hannelore Vens (die haar benen verloor na een ongeval, red.) in Peru Machu Picchu ging beklimmen”, vertelt Pascal in Story. “Hannelore werd toen begeleid door de vzw Project U/Turn, die andersvaliden wil tonen dat hun beperking geen beperking voor hun leven moet zijn. Iedereen komt als een beter mens terug van hun reizen. Heel schoon, vind ik. Ik ben met hen in contact gebleven, en stelselmatig ontstond het idee voor mijn rubriek. Wim Opbrouck zette me op het spoor van een vereniging voor mensen met jongdementie, de vzw Het ventiel in Heule, waar ik nog kandidaten vond.”

Ben je blij dat je weer op het scherm te zien bent?

“Ik heb in mijn leven al van alles gedaan: van lichtman bij optredens van Clouseau tot directeur van een stadsschouwburg. Maar het is nooit de bedoeling geweest om op het scherm te komen of een BV te worden. Dat is toevallig gekomen, sinds ‘Tomtesterom’. Het is leuk dat de mensen de programma’s die je gemaakt hebt zo appreciëren, maar er is ook een keerzijde. Mensen vinden me zo benaderbaar dat ze me ook tijdens mijn werk op straat aanspreken. Dat vertraagt de opnames natuurlijk, en daardoor kreeg ik minder opdrachten als klankman (lacht). Ik moet op het einde van de maand wel mijn rekeningen kunnen betalen, daarom broed ik nu ook op andere projecten. Naast Merci Pascal heb ik ook gewerkt aan Twee tinten grijs, een reeks die ik samen met generatiegenoot Jan Van Eyken van De Kreuners heb gemaakt over (bijna) gepensioneerden. Wat doen zestigplussers? Hoe leven ze? Kunnen wij hen ergens bij helpen en kunnen we iets leren van leeftijdsgenoten? Die reeks is al ingeblikt en komt wellicht in het voorjaar van 2020 op Eén. Ik klaag dus absoluut niet!