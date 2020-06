Pascal Braeckman gaat na ‘Twee tinten grijs’ nog niet met pensioen: “Nog geïnvesteerd in nieuw bedrijfje” Jacob De Bruyne

16 juni 2020

06u00 2 tv Acht weken zijn boezemvrienden Pascal Braeckman (58) en Jan Van Eyken (65) op pad geweest om uit te zoeken wat ze nu gaan doen als ze pensioengerechtigd zijn, maar hun zoektocht komt vanavond ten einde. ‘s Lands bekendste klankman blikt even terug.

“Ik heb vooral geleerd dat ik zo lang mogelijk wil blijven werken”, lacht Pascal Braeckman. “Maar tegelijk heb ik door het programma ook geen schrik meer van dat zwarte gat van het pensioen. Ik dacht altijd dat het saai zou zijn, maar dat blijkt dus heel goed mee te vallen.”

Wekelijks zagen bijna een miljoen kijkers hoe Braeckman en Van Eyken zich onderdompelden in een voor hen compleet onbekende wereld. Zo trokken de vrienden onder meer naar Lourdes en gingen ze op grootouderkamp met hun kleinkinderen. “Ik sta nog altijd te kijken van dat succes”, zegt Braeckman bescheiden. “Ik kan het eigenlijk niet verklaren. Misschien herkennen de mensen zich in ons? We zijn wel altijd trouw aan onszelf gebleven en namen ons niet al te serieus. Lachen deden we vooral met onszelf.”

Van pensioen is er nog geen sprake voor de klankman. “De zomer is opnieuw druk”, zegt Braeckman. “Ik ga opnieuw op pad met Tom in ‘Reizen Waes Vlaanderen’, werk mee aan de nieuwe reeks van de familie Planckaert en dan is er ook nog een docureeks voor Canvas over privacy waar ik mee op pad ga. Daarnaast ben ik ook een bedrijfje in audio postproductie gestart waar ik heel wat investeringen voor heb gedaan. Ik hoop gewoon nog zo lang mogelijk aan het werk te zijn, tot nu toe kan ik de jonge gasten nog perfect volgen (lacht).”