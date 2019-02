Pas op huwelijksreis en Lenny doet trouwring al uit MVO

18 februari 2019

00u00 0 TV Vanavond zien we hoe het de kersverse koppels vergaat op huwelijksreis in 'Blind Getrouwd'.

Stijn & Joke verkennen Rhodos, Victor & Line ontdekken de Algarve, Lenny & Jolien genieten van het mooie weer in Cyprus en Tim & Elke en Joris & Annelies leren mekaar beter kennen in Malaga. "Dat begint hier heel goed", lacht Jolien, wanneer ze merkt dat Lenny zijn trouwring al heeft uitgedaan. Gelukkig heeft hij daar een goede reden voor: "Lastige jeuk."

Joke verrast Stijn met een mixtape voor in hun huurwagen. Tussen Annelies en Joris klikt het nog altijd erg goed, al worden de verschillen tussen hen steeds duidelijker... Line en Victor staan op veel gebieden op dezelfde manier in het leven, maar ook zij ontdekken hun verschillen. En Tim en Elke maken het gezellig aan hun privézwembad in het vakantiehuisje. "Ik heb het gevoel dat ik je al jaren ken", zegt Elke.

'Blind Getrouwd'

VTM 20.35 uur

