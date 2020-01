Partners VRT vinden omroep te commercieel maar liggen niet wakker van Vlaamse identiteit AW

Waar moet het naartoe met de openbare omroep? Die vraag mochten bijna honderdvijftig partners van de VRT de voorbije maanden beantwoorden. Het resultaat? Een wel heel uitgebreid to-dolijstje en de vaststelling dat bijna niemand wakker ligt van de Vlaamse identiteit.

Meer aandacht voor cultuur. Een muziekprogramma. Investeringen in videogames en meestappen in de Vlaamse Netflix. Als de VRT nu al onder druk staat, dan dreigt het er de komende jaren niet beter op te worden.

Onderzoekers van de VUB en UGent zijn langsgegaan bij 146 organisaties en bedrijven die van ver of dichtbij met de openbare omroep te maken hebben. Veel van die organisaties vinden dat de openbare omroep te commercieel geworden is, blijkt uit de bevraging. "De openbare omroep denkt te marktgericht en dat is nefast", luidt het.

"Het valt op dat er heel veel van de openbare omroep wordt verwacht", vertelt professor Tim Raats, die het onderzoek coördineerde. "Iedereen wil een stukje van de VRT. Alleen is dat binnen de huidige, uiterst uitdagende context niet meer mogelijk." Bijkomend probleem, alle neuzen staan lang niet in dezelfde richting.

Vlaamse identiteit

Er zijn gelukkig ook zaken waar alle stakeholders het wel over eens zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld geen van die partners wakker te liggen van de manier waarop de VRT de Vlaamse identiteit kan bevorderen. Terwijl net dat volgens de Vlaamse regering een van de uitdrukkelijke taken van de openbare omroep is.

"Zowel VRT als regering zullen keuzes moeten maken. Maar de belangrijkste afweging is toch of je een publieke omroepopdracht definieert volgens de noden van de samenleving, of de wensen van de markt", besluit Raats.